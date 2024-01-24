Нацвідбір на «Євробачення-2024»: усі учасники, скандали та прогнози букмекерів

Фінал національного відбору на «Євробачення-2024», де оберуть представника від України, відбудеться 3 лютого. Цьогоріч в конкурсі беруть участь 11 претендентів: як досвідчені артисти, так і молоді імена. Як завжди, відбір не минає без скандалів. Цього разу — через плагіат та неоднозначність пісень.

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Пропонуємо ознайомитися з усіма учасниками, відповідно до черговості їх виступів у фіналі.

1. YAKTAK (Ярослав Карпук) — молодий співак, відомий за своїми піснями «Уночі», «Порічка». У відборі 18-річний виконавець бере участь з композицією Lalala, навколо якої розгорівся скандал через плагіат. Артиста звинуватили у використанні неоригінальних семплів, знайшовся і схожий трек співачки Many. У команді артиста підтвердили, що дійсно придбали семпл на спеціальній платформі, проте мають на нього ексклюзивні права. Також представники команди артиста підкреслили, що композиція «є авторською та унікальною, не публікувалася у публічному просторі до першого представлення в рамках конкурсу та відповідає положенням нацвідбору.

Після перевірки треку голова делегації від України на «Євробаченні» Оксана Скибінська заявила, що Європейська мовна спілка не побачила порушень та готова прийняти пісню Lalala у разі її перемоги у відборі. Тож Ярослав має непогані шанси.

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2. INGRET (Інґрет Костенко) — відома за участю в талант-шоу «Х-Фактор» та «Голос країни». Це буде вже друга спроба для 26-річної артистки підкорити нацвідбір. У 2018 році вона не змогла потрапити до фіналу. Навколо INGRET теж виник скандал — через співпрацю з росіянкою Тетяною Комунаровою. Проте Костенко пояснила, що дівчина насправді живе в Києві, хоча має російський паспорт. Вона засуджує війну та підтримує Україну. INGRET виступатиме з піснею Keeper, яку написала з музикантом Дмитром Циганенком. Трек присвячений жінкам, які чекають на своїх близьких з війни. До слова, коханий INGRET наразі служить у ЗСУ.

3. Дует NAZVA — це молоді виконавці Павло Гоц зі Львова та Ярослав Яровенко з Горлівки. Вони стали відомими у 2022 році, вже під час війни. Вони поклали на музику вірш Володимира Бєглова «тихо-тихо» та випустили лірик-відео з непосидючим песиком. Музиканти виконають пісню Slavic English. Хлопці кажуть, що це весела та життєствердна пісня, яка показує «самопрезентацію українців для світу зі збереженням ідентичності».

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4. Виконавиця ANKA (Анна Корченова) потрапила до фіналу завдяки голосуванню глядачів. Співачка стала відомою після участі у вокальному шоу «Голос країни-13». Вона розпочала співпрацю з Іваном Клименком запустила проект ANKA. У нацвідборі артистка виступить з піснею «Палала», в якій йдеться про складні моменти, які бувають в житті кожного з нас.

5. Drevo (Максим Дерев'янчук) — вже вдруге намагається підкорити нацвідбір. За рік музичної кар’єри молодий співак має на своєму рахунку декілька успішних проєктів: «Самолітом» (на YouTube композиція зібрала понад 1 млн переглядів), «Ластівка» та «Завітавши в храм».

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У нацвідборі він бере участь з піснею Endless chain. це історія про незламний дух та силу волі, втілення глибоких почуттів та прагнення залишатися разом у важкі часи. «Я хочу, щоб моя музика стала гімном для всіх, хто бореться та сподівається», — коментує співак.

6. Співачок alyona alyona та Jerry Heil називають фаворитами цьогорічного відбору. Якщо для реперки alyona alyona це перший досвід, то для Jerry Heil — це вже третя спроба. Дівчата об’єдналися заради участі в «Євробаченні» та створили потужний трек Teresa & Maria, яка розповідає про українське жіноцтво, що на своїх плечах тримає титанічну вагу.

Пісня отримала багато схвальних відгуків, посіла перші місця в музичних чартах, але й зазнала критики. Зокрема, через неоднозначну постать Матері Терези. Виконавиці запевнили, що Матір Тереза, як і Діва Марія — лише символи та закликали не загострювати на цьому увагу. Попри все, букмекери прогнозують перемогу в нацвідборі саме alyona alyona та Jerry Heil.

7. MÉLOVIN, який вже брав участь у «Євробаченні» у 2018 році та посів 17 місце на конкурсі, знову мріє підкорити європейську сцену. У фіналі відбору артист виконає композицію DREAMER, яку написав після відвідування могили легендарного композитора та співака Володимира Івасюка у Львові.

«Я приніс йому великий букет синьо-жовтих квітів, величезну лампадку у вигляді серця і ніби заключив парі — пообіцяв, якщо поїду на Євробачення у Мальме, то розкажу його історію, розкажу про його музику на всю Європу. Це саме про музичне ДНК нашої нації, про ДНК нашої культури. І це для мене стало дуже важливим», — розповів MÉLOVIN.

8. SKYLERR (Валерія Кудрявець) — українська співачка та авторка пісень, відома своїми хітами «Вечорниці» та «Ліфт». Її пісня Time Is Running Out розповідає про тривожний стан людини, яка шукає відповідь на безліч питань, що звучать в її свідомості. Вона про сучасний світ хаосу, де у безладі люди здатні загубити не лише себе, а й одне одного.

«У світі хаосу кожен може загубити себе, страждати від цього. Але головне — це зупинитися, вдихнути і згадати хто ти й куди прямуєш», — пояснила SKYLERR.

9. Гурт Ziferblat заснували брати-близнюки Данило (соліст) та Валентин (гітарист) Лещинські. Згодом до них приєднався барабанщик Федір Ходаков. 7 квітня 2023 року хлопці випустили дебютний альбом. У відборі гурт виступить з піснею Place I Call Home. Це історія про відчуття дому, яке ми всі щемливо бережемо. Чесна розповідь соліста Данила, гітариста Валентина та барабанщика Федора про пошук власних опор у житті.

10. Гурт YAGODY було створено Зоряною Дибовською, яка переїхала з Донецька до Львова, у 2016 році. Колектив поєднує українські голосіння, балканські мотиви та театральне мистецтво. Конкурсна пісня Tsunamia — перша авторська композиція в їхньому репертуарі. Вона про силу, основу та невичерпність. Адже вода — це кров всесвіту, опора на якій тримається земля. З води все починається і нею закінчується, вона дає життя і забирає його.

«Цією піснею ми хотіли сказати, що навіть в найтемніші часи можна вистояти, якщо міцно триматися за коріння», — діляться учасниці гурту.

11. Дует NAHABA — це поєднання ніжного жіночого голосу з чоловічим драйвом, експериментальна суміш українського неофольку з різними жанрами (experimental, witch house, folk, breakcore, gabber). Вокалістка Vakyolia з початку повномасштабного вторгнення їздить по Європі як вулична музикантка та ділиться з іноземцями своєю творчістю. Андрій у 2023 році вступив до лав Повітряних сил ЗСУ. Зараз служить у 40-й тактичній авіаційній бригаді «Привиди Києва». Попри це продовжує займатися музикою, записуючи партії в бункері у шафі на диктофон телефона.

Навколо їхньої конкурсної пісні GLASSS про трагічну історію кохання і життя під час війни. також розгорівся скандал. Вона видається схожою на трек російського гурту Тату. Однак музичний продюсер нацвідбору запевнив, що жодного плагіату немає.

Що кажуть букмекери?

Букмекери пророкують перемогу з ймовірністю в 58 відсотків alyona alyona та Jerry Heil. На друге місце ставлять MELOVIN (16%), третє — ANKA (7%).

Нагадаємо, фінал національного відбору відбудеться 3 лютого. Переможців обиратимуть журі у складі Андрія Данилка, Джамали та Сергія Танчинця, а також телеглядачі.

Ведучими шоу будуть Тімур Мірошниченко, Юлія Саніна та Василь Байдак.

Учасник, який набере найбільше балів від судів та глядачів, отримає право представляти Україну на конкурсі в Мальме (Швеція).

Фото: Суспільне

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