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«З перших днів великої війни став на захист України»: під Бахмутом загинув директор ліцею з Київщини

20:04 19 січня 2024
Костянтин Бахмацький

На війні з російськими окупантами загинув директор професійного ліцею Українки Київської області Костянтин Бахмацький. Про це повідомляється на сторінці навчального закладу.

«Він не словом, а ділом довів свою любов до України, з перших днів повномасштабного вторгнення ставши на захист нашої країни! Служив у 135-му окремому батальйоні територіальної оборони. Рота — РВП, — йдеться в некролозі. — Загинув 13 січня під час виконання бойового завдання під Бахмутом. Важко знайти слова втіхи для рідних і близьких. Прекрасний син, люблячий чоловік та батько, гарний колега та товариш. Нехай добрий, світлий спомин про Костянтина Миколайовича, нашого Захисника, стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті рідних, колег, учнів, бойових побратимів та усіх, хто знав його, любив і шанував. Доземно вклоняємося, вічна пам’ять і вічна слава герою».

Наразі невідомо, коли та де прощатимуться з воїном. Друзі та колеги просять небайдужих підтримати родину загиблого.

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Номер карти дружини:

Бахмацька Юлія Григорівна

5167 8032 4959 5203

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Раніше «ФАКТИ» розповідали трагічну історію про сапера з Донеччини Євгена Панченкова, який прямо зі шпиталю повернувся на фронт.

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