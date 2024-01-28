Евакуюватись відмовився: на Сумщині внаслідок обстрілу загинув єдиний житель села на кордоні з росією

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Окупанти вбили мешканця села Степок на Сумщині. Тіло 60-річного Олександра Миколайовича знайшли опівдні 24 січня. Снаряд потрапив прямо в кімнату, де був чоловік. Про це повідомив його син Руслан, інформує Суспільне.

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Загибель цивільного у Степку також підтверджують у Краснопільській селищній раді та Службі безпеки України.

Село Степок знаходиться недалеко від кордону з рф поруч з гуманітарним переходом «Покровка-Колотилівка».

За словами сина загиблого, його батько був останнім мешканцем села, всі інші люди евакуювалися.

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«В середу 24 січня мої друзі поїхали подивитися, батька провідати. Так і побачили, що було пряме попадання. Я сам в шоці. Він не хотів виїжджати, там вже світла не було, гатили кожен день, ми йому генератор та акумулятор купили і він там жив. Була в нього кобила, собака, кури. Снаряд потрапив прямо йому в кімнату, там кухню побило, сарай. Зараз чекаю на маму та сестру, щоб поховати батька», — повідомив він.

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«Інформація надійшла на цьому тижні. Це було пряме влучання в будинок. Орієнтовно загинув на минулих вихідних, можливо це був понеділок, до кінця ще невідомо», —сказала Ірина Юхта, секретарка Краснопільської селищної ради.

Як писали «ФАКТИ», в листопаді росіяни з РСЗВ обстріляли цивільну інфраструктуру м. Середина-Буди Сумської області. Троє людей загинули, ще кілька отримали поранення.

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В жовтні російські військові вдарили по Краснопільській громаді на Сумщині. В селі Угроїди внаслідок обстрілу пошкоджений навчальний заклад та було поранено 13-річну дитину. По дорозі у Суми дівчина померла у «швидкій».

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