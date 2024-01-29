Аліссу Мілано розкритикували за проєкт зі збору коштів для бейсбольної команди сина
Аліссу Мілано, акторку серіалу «Зачаровані», яка підтримала Україну, звинуватили в тому, що вона з'їхала з глузду, намагаючись зібрати кошти на бейсбольну поїздку свого сина. Вона запустила кампанію GoFundMe, щоб вивезти сина та його команду до Нью-Йорка, щоб побачити Зал слави MLB.
Передбачається, що син відвідає музей, повний історії та пам'ятних речей, але на сьогоднішній день збір коштів складає близько $ 3,000 від бажаної мети в $ 10,000.
«Бейсбольна команда мого сина збирає гроші на поїздку до Куперстауна, — написала Мілано на сайті X.com, колишньому Твіттері. — Будь-яка сума буде дуже доречна».
Але шанувальникам зовсім не сподобалося, що вона закликає звичайних людей підтримати її, коли у неї така шанована кар'єра акторки, в основному на телебаченні.
Один користувач написав: «Чому б Аліссі Мілано самій не оплатити поїздку для всієї команди?» Другий додав: «Чому вона просить грошей у людей, які ледве можуть купити продукти». Третій прокоментував: «Алісса Мілано зовсім з'їхала з глузду. Наскільки відірваною від життя і глухою може бути одна людина», пише Marca.
Раніше повідомлялося, що ще одна зірка серіалу «Зачаровані» Шеннен Догерті оприлюднила деталі заповіту.78