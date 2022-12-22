«До свого 50-річчя»: Алісса Мілано, яка підтримала Україну у війні з рашистами, показала себе без макіяжу (фото)

До свого особливого дня американська акторка та співачка Алісса Мілано поділилась особливим знімком: показала себе повністю без макіяжу та зачіски.

Ми звикли до її гламурних виходів у світ: на червоних доріжках Голлівуду Алісса Мілано завжди з'являється в найкращому одязі. В інстаграмі зірка «Зачарованих» також дає можливість своїм більш ніж трьом мільйонам підписників зазирнути за лаштунки. Актриса регулярно ділиться знімками з чоловіком Девідом Бульярі та їхніми дітьми, восьмирічною Єлизаветою Ділан і трирічним Майло Томасом.

Але шанувальникам рідко вдається побачити Аліссу Мілано такою, як в її останньому дописі. З нагоди свого ювілейного дня народження вона опублікувала селфі, на якому зображена абсолютно природною.

«Це 50, без фільтра. Не підфарбовувалась. Без макіяжу, — написала вона про знімок, на якому зображена без макіяжу, зі скуйовдженим волоссям, що лежить на подушці. — Хоча це особливий день, я збираюся провести його, як будь-який інший. Я буду трохи рухатися, роздавати багато любові й відчувати себе щасливою. Я щаслива бути тут. Ось тут. У цю мить. В цей час. Свого часу. У свій час».

Вона додала, що багато чого очікує з нетерпінням.

«І знаєте що? Було навіть нормально озирнутися назад, де я була, звідки я прийшла, як далеко пройшла, хто прийшов у моє життя і хто залишився», — завершила свій допис 50-річна ювілярка.

Схвальних коментарів під постом вийшло багато, але компліментів не менше. «Прекрасна зовні й всередині», «Як богиня» або «Відтепер моє улюблене фото з вами», — захоплюються шанувальники в коментарях.

Алісса Мілано дебютувала у кіно в 11-річному віці, зігравши роль Саманти у фільмі «Хто в домі господар?». З 1998-го по 2006 рік вона також з успіхом виконувала роль Фібі Холлівелл в серіалі «Зачаровані». Мілано також відома як активістка. У 2017 році вона потрапила в заголовки новин з гештегом «MeToo» у твіттері після скандалу з домаганнями Гарві Вайнштейна. А ще вона активно підтримує Україну та вірить у нашу перемогу над окупантами. Зокрема, на початку червня виклала ролик, для якого позувала в красивій футболці, виконаній в кольорах українського прапора. Гроші за одяг від Agolde перерахували для фінансування потреб українців, які постраждали від війни з рф.

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