Список присутніх та прикраси з праху: деталі заповіту Шеннен Догерті

Шеннен Догерті бореться з раком протягом восьми років. За цей час зірка «Беверлі-Хіллз 9021» мала багато часу для роздумів про своє життя і, на жаль, про свою смерть. Але вона хоче прояснити деякі моменти — у неї є конкретні інструкції, коли справа дійде до її похорону.

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Зірка серіалу поспілкувалася з шанувальниками про свою боротьбу під час подкаст-шоу Let's Be Clear. Актрисі вперше діагностували рак молочної залози у 2015 році. Після встановлення діагнозу вона повідомила, що пройшла мастектомію, хіміотерапію та променеву терапію. Через два роки вона оголосила своїм шанувальникам, що перебуває в ремісії. Але у 2019 році рак повернувся.

Шеннен Догерті не було легко. У червні 2023 року вона отримала ще більш жахливу звістку: рак поширився на її мозок. Хоча вона планує продовжувати боротьбу, часом хвороба виснажує.

Під час свого подкаст-шоу Шеннен Догерті розповіла, яким вона бачить свій похорон. Шеннен прямо сказала, що на її похороні буде «багато людей», яких вона не хоче бачити.

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«Є багато людей, які, я думаю, прийдуть, і яких я не хочу там бачити, — сказала вона своєму гостю, Крісу Кортаццо. — У мене є список людей, яких я не хотіла б бачити на своїй похоронній службі. Наприклад, я їм не дуже подобаюся — і у них є на те свої причини, і це нормально, — але вони насправді не люблять мене настільки, щоб бути присутніми на моєму похороні».

Вона не хоче, щоб вони були там, бо відчувають себе зобов'язаними прийти. Натомість вона сподівається, що її прохання про похорон зніме з них тиск обов'язковості. Шеннен не хоче сумних, задушливих похоронів, а воліє щось більше схоже на «свято любові».

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Шеннен Догерті стверджує, що ненавидить фальшивих людей, тому хоче, щоб її похоронна служба була невеликою. Після смерті жінка бачить виконавцем заповіту свого найближчого друга Кріса Кортаццо. Вона просить, щоб саме він розвіяв її прах після процесу кремації. Акторка заповіла, щоб з частини її праху зробили прикраси, адже колись вона вчинила так із прахом свого батька.

Похоронні розмови Шеннен засмучують деяких шанувальників в Instagram. Але вона в жодному разі не здається. Вона хоче, щоб про її бажання дізналися, коли прийде час, чи то завтра, чи через 25 років. Саме так вона хоче, щоб все було зроблено.

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Раніше Шеннен Догерті розповідала про спроби завагітніти під час лікування від раку.

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