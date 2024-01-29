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Події

Чи відповість керівник будинку для літніх людей за смерть чоловіка у пожежі?

17:13 29 січня 2024
львівський будинок для літніх людей

Після смерті пенсіонера через пожежу у львівському будинку для літніх людей постало питання звільнення керівниці — в. о. директора Етері Пасеки.

Ввечері 28 січня у Львові виникла пожежа у приміщенні комунального закладу «Львівський геріатричний пансіонат» на вул. Медової печери, 71, що належить Львівській обласній раді.

За повідомленням ДСНС, осередок пожежі був у кімнаті на другому поверсі. З будівлі евакуювали 130 осіб, а із задимленої кімнати винесли 68-річного чоловіка. Він помер через опіки та отруєння продуктами горіння.

29 січня начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький заявив, що однією з версій виникнення пожежі є куріння у кімнаті.

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Зважаючи на те, що у листопаді-грудні 2023 року у Львівському геріатричному пансіонаті провели комплексні роботи з обслуговування протипожежної системи й замінили близько 300 сигнальних датчиків, у громадськості виникають питання щодо якості проведення та контролю робіт, а також якості встановленого обладнання, яке не дозволило уникнути смерті у приміщенні.

Керівниця Львівського геріатричного пансіонату (у статусі в. о.) — Етері Пасека, яка не має відношення до даної сфери послуг й до потрапляння у систему влади, була зареєстрована фізичною особою-підприємцем у сфері надання в оренду й експлуатації власного чи орендованого нерухомого майна.

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Як писали ЗМІ, Пасека є креатурою в. о. голови Львівської обласної ради Юрія Холода та в травні 2023 року призначена керувати саме за його сприяння — в обхід глави Львівської ОВА Козицького. Також вона має заступництво з боку мера Львова Андрія Садового, у якого працювала у 2020−2022 роках керівником комунального закладу «Соціальний готель».

Громадськість зацікавлена у тому, аби побачити, як відреагує Генеральна прокуратура на цей страшний інцидент — смерть людини у закладі, в якому мають дбати про її безпеку. Чи буде порушена кримінальна справа та ґрунтовне, безпристрасне та справедливе розслідування? Адже призначення керівником закладу непрофесіонала та смерть від пожежі у закладі, де й пів року не пройшло після реконструкції протипожежних систем, викликають багато запитань, на які потрібні відповіді розслідування…

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