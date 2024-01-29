«Динамо» програло на турецькому зборі найтитулованішому клубу Польщі (відео)

У понеділок, 29 січня, київське «Динамо», яке програло у стартовому спарингу «Балкані» з Косова (0:2), провело другий контрольний матч на зборі в Туреччині і знову зазнало невдачі.

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Суперником підопічних Олександра Шовковського став найтитулованіший клуб Польщі, 15-разовий чемпіон країни варшавська «Легія», яка посідає цього сезону в екстраклясі 5-е місце. Перед зустріччю з киянами поляки вже провели на зборах три спаринги: з польським «Ельблагом» (6:0), з «Ордабаси» з Казахстану (1:0) та з австрійським «Рапідом» (1:1).

«Динамо» (Київ, Україна) — «Легія» (Варшава, Польща) — 1:3

«Динамо» (перший тайм): Бущан, Вівчаренко, Дячук, Міхавко, Караваєв, Рамадані, Бражко, Царенко, Кабаєв, Діалло (Беніто, 25), Пономаренко.

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«Динамо» (другий тайм): Моргун, Малиш, Попов, Сирота, Дубінчак, Андрієвський, Царенко (Рамадані, 68), Шапаренко, Беніто (Кремчанін, 60), Волошин, Ванат.

Голи: Пономаренко (34) — Мучі (31), Аугустіняк (45), Крамар (55).

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Наступним суперником «біло-синіх» на турецькому зборі у вівторок, 30 січня, стане чемпіон Узбекистану «Пахтакор», який тренує легенда «Динамо» Максим Шацьких. Минулої зими «Динамо» поступилося ташкентцям у спарингу — 0:1.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тренер «Динамо» Олег Гусєв втретє став батьком.

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Фото ФК «Динамо»

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