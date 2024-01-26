«Динамо» програло стартовий матч на зборі в Туреччині (відео)

У п'ятницю, 26 січня, київське «Динамо» під керівництвом Олександра Шовковського, який змінив на чолі команди Міру Луческу, провело перший контрольний матч на зборі в Туреччині.

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Суперником киян став чинний чемпіон Косово трьох останніх років клуб «Балкані», який у рамках підготовки до другої частини сезону вже встиг програти у поєдинку за Суперкубок країни «Пріштіні» (1:2) і здолав у спарингу польську «Ягеллонію» (2:1).

«Динамо» (Київ, Україна) — «Балкані» (Сува-Река, Косово) — 0:2

«Динамо» (перший тайм): Бущан, Караваєв, Міхавко, Попов, Вівчаренко. Бражко, Рамадані, Царенко, Волошин, Пономаренко. Ванат.

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«Динамо» (другий тайм): Нещерет, Дячук, Сирота, Біловар, Дубінчак, Андрієвський, Маткевич, Кабаєв, Шапаренко, Буяльський, Супряга,

Голи: Данфа (20), Беріша (74, з пенальті).

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У другому спарингу на турецькому зборі «біло-сині» 29 січня зіграють із польською «Легією».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у тренера «Динамо» Олега Гусєва народився син.

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Фото ФК «Динамо»

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