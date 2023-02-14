«Динамо» програло в Туреччині команді Шацьких: відео матчу

У вівторок, 14 лютого, київське «Динамо», яке продало в іспанську «Жирону» Віктора Циганкова, провело на зборі в Туреччині черговий контрольний матч. Суперником команди Мірчі Луческу став чинний чемпіон Узбекистану ташкентський «Пахтакор», який тренує легендарний динамівець Максим Шацьких.

Поєдинок на стадіоні Mardan Sports Complex під Анталією завершився поразкою киян — 0:1 (Хамдамов, 35).

«Динамо»: Нещерет (Моргун, 65), Малиш (Гусєв, 65), Дячук (Сирота, 65), Попов (Боль, 65), Дубінчак (Вівчаренко, 65), Сидорчук (Лонвейк, 65), Яцик (Царенко, 65), Караваєв (Беніто, 65), Шепелєв (Андрієвський, 65), Волошин (Кабаєв, 65), Супряга (Гармаш, 65).

Відео матчу «Динамо» — «Пахтакор» — 0:1

Нагадаємо, що в ході підготовки до другої частини сезону «Динамо» програло «Рапіду» (0:4) та «Марібору» (0:2), зіграло внічию з «Аустрією Люстенау» (2:2), а також перемогло «Унірю Деж» (5:1), «Вайле» (2:0), «Шкендію» (1:0), «Сілекс» (4:0) та «Політехніку» (2:0).

Додамо, що у планах «біло-синіх» на турецькому зборі ще три поєдинки з латвійськими клубами — «Лієпаєю» (17 лютого), «Сконто» (20 лютого) та «Валмієрою» (23 лютого).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі матч Ліги Європи «Шахтар» — «Ренн».

Фото ФК «Динамо»

26

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram