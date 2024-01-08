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Спорт

У легенди «Динамо» та збірної України народився син (фото)

17:29 8 січня 2024
Олег Гусєв з дружиною Валерією

У легендарного ексфутболіста «Динамо» та збірної України Олега Гусєва, який одружився в березні минулого року втретє, народився син, повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

Знаменитий гравець, який працює у тренерському штабі «біло-синіх», уже привітав дружину Валерію з поповненням у сім'ї та сфотографувався з малюком на руках.

Нагадаємо, що від двох попередніх шлюбів у 40-річного Олега Гусєва ростуть ще двоє дітей — син Олексій, який уже «стукає у двері» першої команди «Динамо» та донька Олександра.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар «Динамо» Руслан Нещерет покликав заміж свою кохану.

Фото ФК «Динамо», з соцмереж

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