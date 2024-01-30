Фартову ракетку Рафаеля Надаля продали за астрономічну суму (фото)

Тенісну ракетку легендарного іспанця Рафаеля Надаля, в сім'ї якого минулого року сталося горе, з фіналу «Ролан Гаррос"-2007 продали на онлайн-аукціоні Prestige Memorabilia's The Tennis Auction за 118 206 доларів, повідомляє ESPN.

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Тоді, 17 років тому, Надаль лише за кілька днів після 21-річчя виграв свій третій титул Відкритого чемпіонату Франції, здолавши у фіналі швейцарця Роджера Федерера (6:3, 4:6, 6:3, 6:4).

До речі, фартова ракетка іспанця стала третьою за ціною тенісною ракеткою у світі. Найдорожчу ракетку Надаля з Australian Open-2022 продали на аукціоні за 139 700 доларів, а за ракетку Біллі Джин Кінг вдалося отримати 125 000 доларів.

Нагадаємо, що 22-разовий чемпіон турнірів серії «Великого шолома» та дворазовий олімпійський чемпіон Рафаель Надаль, у якого восени 2022-го народився первісток, тривалий час не грав через травму. У січні 2024-го 37-річний іспанець повернувся на корт, але дійшов лише до чвертьфіналу турніру у Брісбені. Новий вихід на корт Надаля очікується на змаганнях ATP 250 у Досі, що стартують 19 лютого.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що золоту олімпійську медаль Боба Бімона виставлено на аукціон за нечувані гроші.

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