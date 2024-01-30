37.81 / 38.35 41.08 / 41.80
Київ: -2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Фартову ракетку Рафаеля Надаля продали за астрономічну суму (фото)

10:14 30 січня 2024
Рафаель Надаль

Тенісну ракетку легендарного іспанця Рафаеля Надаля, в сім'ї якого минулого року сталося горе, з фіналу «Ролан Гаррос"-2007 продали на онлайн-аукціоні Prestige Memorabilia's The Tennis Auction за 118 206 доларів, повідомляє ESPN.

Тоді, 17 років тому, Надаль лише за кілька днів після 21-річчя виграв свій третій титул Відкритого чемпіонату Франції, здолавши у фіналі швейцарця Роджера Федерера (6:3, 4:6, 6:3, 6:4).

До речі, фартова ракетка іспанця стала третьою за ціною тенісною ракеткою у світі. Найдорожчу ракетку Надаля з Australian Open-2022 продали на аукціоні за 139 700 доларів, а за ракетку Біллі Джин Кінг вдалося отримати 125 000 доларів.

Нагадаємо, що 22-разовий чемпіон турнірів серії «Великого шолома» та дворазовий олімпійський чемпіон Рафаель Надаль, у якого восени 2022-го народився первісток, тривалий час не грав через травму. У січні 2024-го 37-річний іспанець повернувся на корт, але дійшов лише до чвертьфіналу турніру у Брісбені. Новий вихід на корт Надаля очікується на змаганнях ATP 250 у Досі, що стартують 19 лютого.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що золоту олімпійську медаль Боба Бімона виставлено на аукціон за нечувані гроші.

РЕКЛАМА

121

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Платіжка Нафтогазу

Хакери «поклали» сайт «Нафтогазу»: споживачам розповіли, як тепер сплачувати рахунки

Бійці Сухопутних військ ЗСУ на завданні

Потрібні не оператори дронів: генерал-майор здивував відповіддю про те, яких спеціалістів найбільше потребує армія

Заповнення квитанції

«Неуважні» платять вдвічі більше: як пенсіонери змушені витрачати останні гроші через хитрість енергетиків

Прибутки

Фінансові можливості стукають в двері: лютий принесе грошову удачу для трьох знаків Зодіаку

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту