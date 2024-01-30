Навколо ведучих українського YouTube-каналу «Ісландія ТВ» Володимира Петрова і Сергія Іванова розгорівся гучний скандал через образливі висловлювання на адресу реперки alyona alyona та журналістки Аліни Доротюк.

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Чоловіки, до яких на інтерв'ю ходять поважні гості, опустилися до рівня обговорення зовнішності та ваги, сексистських коментарів, нахабного глузування та матюків.

Ці двоє, обговорюючи вагу реперки, назвали її «простою хабалкою, яка не має жодного відношення до суспільства».

alyona alyona відповіла на образи та спробувала присоромити так званих чоловіків.

«Мені соромно не те що це бачити й чути, а й соромно, що це є в інфопросторі. Я б хотіла, аби всі люди зараз спрямовували свою діяльність не на пліткування, мізогінію у 21 столітті, а на реальну допомогу державі, суспільству і ЗСУ», — зазначила alyona alyona.

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Вона підкреслює, що «зараз набагато важливіше єднатися і підтримувати одне одного, а не розпускати плітки чи викривляти факти та «перемивати кістки жінкам». «Мізогінії не має бути місця в нашій країні», — додала Alyona Alyona.

Проте замість вибачень Петров опублікував на своїй сторінці в інстаграмі чергову образу.

«Змусили відмовитись від їжі відому співачку», - написав Петров.

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Так само ведучі не вибачились за образливі коментарі на адресу Аліни Доротюк. Розбираючи її інтерв'ю з блогеркою-мільйонницею Людою з Голлівуда, вони пробили чергове дно: публічно назвавши її візаві тупою, а саму журналістку - "страшною", та порадили їй шукати подруг "на теплотрасі", мовляв, лише там інтервʼюерка "зможе знайти собі подружку, страшнішу за неї".

Доротюк зачепило, що два чоловіки опустилися до такого рівня, обговорюючи зовнішність та відпускаючи гидкі коментарі.

"Коли я побачила, як два здоровенних дядьки сидять у кадрі і обговорюють мою зовнішність. Ще й серйозно радять пошукати "страшнішу" за себе серед, як я зрозуміла, повій з теплотрас (хоча я б їхню вроду не знецінювала, як і професію). Я раптом задумалася. Ми так кенсилили Володимира Остапчука за його – у порівнянні з цими висловлюваннями – "безневинне" 10 із 10. А якимось Петрову й Іванову, які мають аудиторію аж у понад 500 тисяч підписників на їхньому YouTube-каналі, готові спустити їхні абсолютно мізогіністичні висловлювання з рук? І суть не в тому, що у їхньому субʼєктивному баченні я зі своєю зовнішністю не маю права сидіти у кадрі, бо цим двом неприємно на мене дивитись. Як на мене, такі коментарі у публічній сфері ще більше легалізують шеймінг жінок за зовнішність", - написала Аліна.

Обоє вже заблокували її соцмережах, щоб вона не могла написати коментар чи відмітити їх.

Мережа вибухнула обуренням. В коментарях люди підтримують жінок та засуджують сексизм та публічний булінг. Зокрема, Анатолій Анатоліч, блогерка Саша Бо, Jerry Heil, Марина Боржемська, Олексій Суханов, Катерина Кузнєцова, Влад Дарвін, Наталка Денисенко та багато інших.

Нагадаємо, раніше в мережі захейтили телеведучого Володимира Остапчука, який дозволив собі висловлювання про оцінку жіночої зовнішності. Як виявилося, його некоректний жарт, в порівнянні з вищезгаданим — дитячий садочок.

Фото: instagram.com/alyona.alyona.official, instagram.com/dorotiuk_

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