Майстер потрапляти у скандали: Остапчук знову договорився

Шоумен Володимир Остапчук, який нещодавно потрапив у скандал через участь у вечірці з росіянами в Греції, знову нарвався на критику. Цього разу через свої висловлювання щодо жіночого гоління. У своєму YouTube-шоу «Мекнув — питайте» Володимир разом зі співаком Позитивом та блогером Богданом Буше обговорювали свої вподобання та вимоги до жінок. Вони заявили, що їм не подобаються дівчата, в яких є волосся на тілі.

«Це не ок», — зазначив Позитив.

«Мені взагалі не ок. Я вважаю, що дівчина має бути поголена скрізь», — категорично заявив Остапчук.

«Без депіляції вона не може бути 10 із 10. А те, що вона там вважає — вибачте!» — додав Буше.

Мережа вибухнула обуренням. Слова шоуменів вважають проявом сексизму. На недолугість висловлювань цих представників шоу-бізнесу звернула увагу навіть правозахисна організація Gender Zed та присвятила цій темі окремий пост. Остапчука, Позитива та Буше звинуватили у насадженні гендерних стереотипів, застарілих та шкідливих уявлень про жіноче тіло.

«Здається, що всі знання про жіноче тіло вони отримали з підшивки журналів Maxim на запиленому горищі. Ці три Кени досі живуть у ляльковому світі, де волосся у жінок може бути тільки на голові. Адже впевнені, що епілюють себе всі «нормальні» жінки. А якщо у неї десь знаходиться волосся, вона вже не може бути «десяткою», — пишуть правозахисники.

У повідомленні зазначається, що депіляція жіночого тіла — це виключно вибір жінки, а не забаганкою чоловіків, які мислять стереотипами.

«Хлопці, ви самі не тягнете на десятку. Викидайте свої „плейбої“ та „максими“ з-під подушок», — влучно зазначається в публікації.

В коментарях шоуменам дорікають, що їхні висловлювання ображають жінок, особливо тих, хто зараз на фронті захищають життя на свободу таких, як Остапчуки.

«Дівчата, які захищають нашу країну, які сидять під постійними обстрілами, рятують життя інших, помитися не можуть. А ви кажете, що вони не 10 із 10. Та вони 100 з 10 на відміну від вас, поголених, які замість того, щоб захищати країну та жінок, сидите і як кури кудкудакаєте. Просто огидно», — пишуть в коментарях.

Під шквалом критики чоловіки змушені були виправдовуватися. Він написав в інстаграмі пост, в якому пояснив, що не хотів нікого ображати, просто висловив свою думку.

«Чоловік має право казати, що йому подобаються поголені дівчата. Це особисте вподобання, а не сексизм, — до тих пір, поки чоловік не каже, що жінка — це не жінка, якщо вона не поголена. У випуску такого немає і не може бути», — зазначив Володимир і додав, що наявність чи відсутність волосся на тілі жінки не визначає її як жінку чи її привабливість для всіх чоловіків.

«Свою жінку я вже обрав. Всі інші можуть робити що хочуть — я нічого їм не диктую. Та й взагалі: жінки самі мають вирішувати, що їм робити зі своїм тілом, не звертаючи увагу на те, що говорять чоловіки. Волосся на тілі жінки — це ок. Волосся на тілі моєї жінки — не ок. Але я не про те, що вона завжди має бути ідеально поголена, бо вона не робот, а людина. Сподіваюся, у демократичній країні Я маю право на особисту думку, бо її наявність не дорівнює її нав'язування», — так пояснив свої слова телеведучий.

Проте після публікації здійнялася ще більша хвиля критики.

Виправдовуватися довелося і Позитиву. Він пояснив, що висловив свою думку, яку нікому не нав’язує.

«У кожного є свої особисті вподобання, наголошую — особисті. Кожна людина має право на самовираження, як він чи вона себе комфортніше відчуває, в душі та зовні. І вважаю, що кенселити людину за особисту думку або смак неправильно, бо тоді незрозуміло, за яку свободу самовираження ми боремося», — виправдався Позитив.

Він також попросив вибачення у дівчат за те, що сеанси депіляції стали настільки популярними саме через думку чоловіків.

В гарячій дискусії під постом йому радять думати, перш ніж говорити.

Володимир Остапчук регулярно потрапляє в скандали. Він свариться та ділить майно з колишніми дружинами. Христина Горняк збирається йти до суду, щоб розділити спільний будинок.

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