В Україні з 30 січня змінилися правила оформлення спадщини: юристи роз'яснили важливі моменти

В Україні 30 січня набирають чинності два закони № 3449-ІХ та № 3450-ІХ. Їх метою є вдосконалення порядку відкриття і оформлення спадщини, а також захист прав спадкоємців під час дії воєнного стану. Про це повідомляє Юридичний порадник для ВПО.

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Так, в нових законах було уточнено поняття «місце відкриття спадщини»:

- За загальним правилом, місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця.

- Якщо ж останнє місце проживання спадкодавця невідоме, місцем відкриття спадщини буде місцезнаходження нерухомого майна або його основної частини.

- Якщо ж останнє місце проживання спадкодавця невідоме і нерухоме майно відсутнє — місцезнаходження основної частини рухомого майна.

- Якщо ж спадкодавець мав останнє місце проживання на території іноземної держави, то спадкові правовідносини регулюватимуться правом держави, де він мав останнє місце проживання, але:

- стосовно нерухомого майна — правом держави, в якій знаходиться таке майно;

- стосовно майна, яке підлягає державній реєстрації в Україні — правом України.

Зазначимо, що після смерті спадкодавця спадкоємцям потрібно звернутися із заявою про прийняття спадщини/відмовою у прийнятті спадщини саме за місцем відкриття спадщини. Потім після спливу строку на прийняття спадщини знову ж доведеться звертатися із заявою про видачу свідоцтва про спадщину не до будь-якого нотаріуса, а за місцем відкриття спадщини. Саме тому, за можливості, краще мати документальне підтвердження останнього місця проживання спадкоємця. Його можна підтвердити довідкою про реєстрацію/останнє місце проживання спадкодавця, виданою виконавчим органом місцевої ради.

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Крім того, на період дії воєнного стану та протягом 6-ти місяців з дня його припинення/скасування передбачено виняток із правила — можливість звертатися із заявами щодо спадщини НЕ за місцем відкриття спадщини. АЛЕ! Це стосується лише тих випадків, коли місцем відкриття спадщини є:

- населений пункт, на території якого органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження і щодо яких НЕ визначено дату відновлення здійснення таких повноважень,

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- територія, на якій ведуться активні бойові дії, або тимчасово окупована РФ, щодо яких не визначено дату завершення бойових дій або тимчасової окупації.

Варто звернути увагу, що якщо місцем відкриття спадщини є населений пункт/території, активних бойових дій/тимчасово окуповані або де органи державної влади тимчасово не здійснюють/здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, а також у разі заведення спадкової справи не за місцем відкриття спадщини до 30 січня 2024 року (дня набрання чинності змін) нотаріальні дії вчиняються за місцем подання першої заяви.

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