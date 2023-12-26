Можете звернутись навіть до лікаря: хто в Україні має право посвідчити заповіт

Щоб заповіт було важко опротестувати, важливо правильно скласти цей документ. Всі звикли, що заповіт в Україні може посвідчити державний або приватний нотаріус. І в переважній більшості випадків це дійсно так. Проте законодавством передбачений вичерпний перелік інших посадових осіб, які можуть виконати таку функцію, ділиться адвокат Олександр Головченко.

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«Це можуть зробити: головний лікар, його заступник з медичної частини або черговий лікар цієї лікарні, госпіталю, іншого стаціонарного закладу охорони здоров`я, а також начальник госпіталю, директор або головний лікар будинку для осіб похилого віку та інвалідів; капітан морського або річкового судна; начальник пошукової або іншої експедиції; командир (начальник) військової частини, з`єднання, установи, військово-навчального закладу, де немає нотаріуса чи органу, що вчиняє нотаріальні дії; начальник установи виконання покарань; уповноважені посадові особи органів місцевого самоврядування», — перераховує адвокат.

Такий заповіт складається у письмовій формі. Заповідач повинен зазначити місце і час складання заповіту, місце та дату народження, а також власноруч підписати заповіт.

«Також заповідач може усно озвучити останню волю — з його слів заповіт має бути записаний або надрукований, — додає адвокат. — Остання воля спадкодавця обов'язково має бути складена та посвідчена у 2 примірниках: один — для заповідача, другий — для держави. Заповіт потрібно передати до державного нотаріального архіву за постійним місцем проживання заповідача у той же день».

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