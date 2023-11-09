Рада змінила правила набуття спадщини

Верховна Рада Украъни у другому читанні ухвалила законопроєкти стосовно набуття спадщини.

Як повідомляють novyny.live, документи передбачають зупинення термінів позовної давності, а також оновлять правила прийняття спадщини.

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Серед ключових положень документів відзначаються наступні:

місцем відкриття спадщини стане останнє місце проживання спадкодавця (повернуть попередню редакцію статті 1221 Цивільного кодексу);

у разі, якщо місце проживання спадкодавця невідоме чи зареєстроване за межами країни, то місцем відкриття спадщини стане місцезнаходження нерухомого майна чи основної його частини (повернуть попередню редакцію статті 1221 Цивільного кодексу);

якщо місцем відкриття спадщини вказано населений пункт, де ведуться бойові дії чи який тимчасово окупований росією, то з питань спадщини можна буде звертатися до будь-якого нотаріуса.

Також ініціатива передбачає, що свідоцтво про право на спадщину буде видаватися після того, як сплив термін для прийняття спадщини. Тоді як раніше був встановлений термін шість місяців.

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На період дії воєнного або надзвичайного стану в країні зупиняються терміни позовної давності (всі терміни, встановлені Цивільним кодексом України).

Зазначається, що норми набудуть чинності після підпису документів президентом та офіційного опублікування.

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Раніше юристи розповідали про те, як оформлюється спадщина під час воєнного стану.

Фото Pixabay

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