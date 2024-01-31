«Він ніколи не здається»: Ломаченко та Камбосос офіційно оголосили про бій за титул чемпіона світу в Австралії (відео)

У середу, 31 січня, ексчемпіони світу з боксу 35-річний українець Василь Ломаченко (17 перемог, 11 з них — нокаутом, 3 поразки), який у травні минулого року програв американцю Девіну Хейні, та 30-річний австралієць Джордж Камбосос (21 перемога, 10 з них — нокаутом, 2 поразки) провели пресконференцію, на якій офіційно оголосили про проведення поєдинку за вакантний титул чемпіона світу IBF у легкій вазі в Перті (Австралія) 12 травня.

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«Поважаю Камбососа, бо він ніколи не здається. Вважаю, що бій вийде цікавим, оскільки ми абсолютно різні стилістичні. А, як кажуть, стилі роблять бої.

Поки що мета — стати чемпіоном світу. А вже після цього можна буде думати про статус абсолюта. Для мене це ще один шанс стати чемпіоном світу. А ще я ніколи не був у Австралії. Завжди хотів там побувати, але ніколи не був", — заявив дворазовий олімпійський чемпіон Василь Ломаченко .

«Краще й не скажеш. Це саме той бій, який не можна пропускати. Ми віримо, що маємо стиль, завдяки якому поб'ємо Ломаченка. А він вірить, що має стиль, завдяки якому поб'є мене. Це буде видовищний бій, у якому ніхто не захоче зробити жодного кроку назад», — додав Джордж Камбосос.

Нагадаємо, що на початку 2022 року Ломаченко відмовився від бою з австралійцем Камбососом за титул абсолютного чемпіона світу через початок повномасштабного вторгнення росії в Україну. Після цього Джордж Камбосос програв свої пояси в бою з Хейні, а через чотири місяці капітулював і в поєдинку-реванші з американцем (крім того, у червні 2023-го австралієць ще виграв дуель із британцем Максі Хьюзом). Що ж до Ломаченка, то він не виходить у ринг уже вісім місяців, після поразки від Хейні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній суперник Ломаченка отримав два довічні терміни за вбивство вагітної коханки.

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