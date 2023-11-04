Колишній суперник Ломаченка отримав два довічні терміни за вбивство вагітної коханки

Колишнього учасника Олімпійських ігор-2012 і боксера-професіонала з Пуерто-Рико 30-річного Фелікса Вердехо (27 перемог, 17 з них — нокаутом, 2 поразки) засуджено до двох довічних термінів за вбивство своєї вагітної коханки в 2021 році, повідомляє АВС.

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Як з'ясувалося, спортсмен, у якого є дружина та донька, мав коханку, свою ровесницю Кейшлу Родрігес. Наприкінці квітня 2021-го дівчина дізналася, що вагітна, про що повідомила свого коханого. Але Фелікс виявився не в захваті від новини і запропонував їй зробити аборт. Отримавши відмову, Вердехо пішов на вбивство.

У день скоєння злочину Фелікс вколов жертві заспокійливий препарат, який використовують для коней та інших тварин, потім прив'язав кінцівки дівчини до бетонного блоку та скинув із моста у водойму. Пізніше патологоанатом заявив, що 27-річна Родрігес була ще жива, коли її скинули у воду.

Пошуки зниклої Кейшли тривали кілька днів. А коли тіло було знайдено, представники правопорядку впізнали жертву лише за татуюванням із зображенням діаманта на честь боксера, який має аналогічне прізвисько. У результаті в день страшної знахідки поліцією Фелікс прийшов у дільницю та здався представникам правопорядку.

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Кейшла Родрігес

Адвокати Вердехо вже заявили, що мають намір подати апеляцію на вирок.

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Додамо, що Фелікс Вердехо був одним із суперників українця Василя Ломаченка на тріумфальному для нашого співвітчизника олімпійському турнірі у Лондоні-2012. Поєдинок боксерів у чвертьфіналі завершився впевненою перемогою уродженця Білгород-Дністровського — 14:9.

Фелікс Вердехо та Василь Ломаченко

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексчемпіон світу з боксу жорстоко побив чоловіка з дитиною на руках.

Фото Instagram

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