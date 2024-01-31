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Шоу-бізнес

Зірка «Дизель Шоу» виходить заміж: хто її обранець

12:12 31 січня 2024
Вікторія Булітко з нареченим

Українська акторка, зірка розважального «Дизель Шоу» Вікторія Булітко оголосила про заручини. Вона вперше виходить заміж. Про це акторка повідомила на своїй сторінці в інстаграмі та показала романтичне відео, як її коханий робив пропозицію руки та серця.

Це сталося в день народження Вікторії 25 січня. Чоловік влаштував романтичну вечерю, прикрасив кімнату свічками та квітами. Він став на коліно та протягнув каблучку.

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Вікторія не очікувала такого кроку, навіть трохи розгубилась, але зрештою стрибала від радості та відповіла згодою. Коли буде весілля, Булітко поки не повідомила.

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Обранцем Вікторії, яка раніше не афішувала своє особисте життя, став музикант Кирило Попович. Деякий час вони вже живуть разом. Раніше Вікторія та Кирило створили дует «METELyK» та випустили перший романтичний кліп «Ніч».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що акторку Дарину Петрожицьку покликали заміж.

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Також акторка Ірина Сопонару готується до весілля. Вона виходить заміж за іноземця.

Фото: instagram.com/bulitka

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