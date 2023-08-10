Вікторія Булітко з «Дизель Шоу після укусу кліща підхопила небезпечну інфекційну хворобу

Акторка «Дизель Шоу» Вікторія Булітко, яку на відпочинку в Карпатах вкусив кліщ, приголомшила прихильників неприємною новиною про наслідки. Спочатку вона не поставилася до укусу серйозно, не пішла здавати аналізи. Взагалі, забула про цей випадок.

«Я досить легковажно поставилася до мого укусу. Якщо хтось бачив, у мене був місяць тому укус кліща. Я навіть про це відео зняла. Ну може я трішечки переживала спочатку, а потім просто забула», — розповіла Вікторія.

Проте, з часом вона здала аналізи, і вони виявилися в нормі. А через кілька днів Булітко помітила дивні висипання на руках.

«Останнім часом, десь приблизно в той час, коли пішла здавати аналізи, мені здалося, що мене вкусив комарик. Я почухала, а потім побачила, що місце укусу все більше, роздмухується, на тілі з'явилася цятка. І так один день, другий… А цих „укусів“ з'являється на тілі все більше і більше. Якщо їх не чухати, вони пропадають. Я вже поміняла постільну білизну. Подумала, мало що… може, у мене алергія на порошок. І потім я розумію, що щось тут не так», — розповіла Вікторія.

Повторний аналіз підтвердив хворобу Лайма. Акторку чекає курс лікування антибіотиками.

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