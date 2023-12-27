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«Буду як англійська принцеса»: Ірина Сопонару розкрила деталі свого весілля

17:03 27 грудня 2023
Ірина Сопонару з нареченим Рісом

Популярна акторка, учасниця «Жіночого кварталу» Ірина Сопонару провела різдвяні свята разом зі своїм нареченим британцем Рісом. Для цього Ірина полетіла до Лондона та зустріла Різдво у колі сім'ї нареченого. Акторка зізналася, що майже вперше за багато років вирішила відпочивати, а не працювати у святкові дні.

— Мені здається, останні десять років я завжди працювала у цей час, — розказала Сопонару в етері «Сніданку з 1+1». — Тепер я вирішила, що наступні десять років можу відпочивати на новорічні свята. З війною час, проведений з сім'єю, став для мене дуже важливий, тому не хочу пропускати можливість це робити.

Ірина Сопонару з нареченим та його родиною у Лондоні

Ірина розказала, що у Лондоні має багато знайомих і рідних, вона ходить на зустрічі та паралельно готується до весілля. Саме у столиці Англії Сопонару купила особливі туфлі для святкової дати.

— Я придбала собі просто космічно чарівні туфлі на весілля, — розповіла акторка. - Буду себе в них почувати справжньою англійською принцесою.

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Раніше українські зірки розповіли «ФАКТАМ» про свої новорічні традиції.

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