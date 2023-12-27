«Буду як англійська принцеса»: Ірина Сопонару розкрила деталі свого весілля

Популярна акторка, учасниця «Жіночого кварталу» Ірина Сопонару провела різдвяні свята разом зі своїм нареченим британцем Рісом. Для цього Ірина полетіла до Лондона та зустріла Різдво у колі сім'ї нареченого. Акторка зізналася, що майже вперше за багато років вирішила відпочивати, а не працювати у святкові дні.

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— Мені здається, останні десять років я завжди працювала у цей час, — розказала Сопонару в етері «Сніданку з 1+1». — Тепер я вирішила, що наступні десять років можу відпочивати на новорічні свята. З війною час, проведений з сім'єю, став для мене дуже важливий, тому не хочу пропускати можливість це робити.

Ірина Сопонару з нареченим та його родиною у Лондоні

Ірина розказала, що у Лондоні має багато знайомих і рідних, вона ходить на зустрічі та паралельно готується до весілля. Саме у столиці Англії Сопонару купила особливі туфлі для святкової дати.

— Я придбала собі просто космічно чарівні туфлі на весілля, — розповіла акторка. - Буду себе в них почувати справжньою англійською принцесою.

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Раніше українські зірки розповіли «ФАКТАМ» про свої новорічні традиції.

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