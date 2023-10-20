«Сама собі подобаюся з ним поряд»: зірка «Папіка» виходить заміж

Відома українська акторка, зірка серіалу «Папік» та «Встигнути до 30» Дар'я Петрожицька, яка зустріла своє кохання, виходить заміж. Про це вона розповіла в інтерв’ю Аліні Шаманській у YouTube-проєкті «Розлючена». Пропозицію руки та серця коханий зробив їй в Італії ще влітку, але акторка не афішувала цю подію, бо вважала це не на часі.

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«Я була дуже втомлена, багато працювала. Він аналітик і як людина, і в професії. Ми були у Венеції. Це був наш останній день. Я пам'ятаю цей момент, ми їдемо на гондолі, у мене брудна голова і панамка. І тут ми пливемо і запливаємо в якусь таку вуличку, де взагалі нікого немає. І цей гондольєр починає співати. Льоша каже: „Давай, поки нікого нема, я тебе сфоткаю“. Поки я лізла на той стільчик, я розвертаюся, а він стоїть на колінах з обручкою», — поділилася Дар'я.

Вона розповіла, що коханого звати Олексій. Він вже багато років живе та працює в Німеччині. Дар'я зізнається, що вони зовсім різні. Проте вона відчуває від нього підтримку.

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«Я його люблю за те, якою з ним є я. Я сама собі подобаюся з ним поряд», — каже Петрожицька.

Ймовірно, їй доведеться жити на дві країни. Бо ж Петрожицька не планує переїжджати до Європи, вона хоче працювати в Україні, зніматися тут в кіно та грати в театрі.

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«Це мій маленький страх — жити на дві країни. Я не знаю, як це буде. Ми ризикнемо. У нього там робота. Він багато років там живе. Він не бере громадянство Німеччини, бо не хоче відмовлятися від українського», — пояснила Петрожицька.

На коли планують весілля, акторка поки не зізнається.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що зірка «Одного разу під Полтавою» Ірина Сопонару готується до весілля.

Також солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька виходить заміж.

Фото: instagram.com/petrozhitskaya

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