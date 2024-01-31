«Закохалася»: мережа викрила Лесю Нікітюк
Популярна телеведуча Леся Нікітюк, яка розповіла про свої чотири пластичні операції, вкотре викликала бурні емоції серед своїх шанувальників. На сторінці у соціальній мережі Леся виклала фото з-за лаштунків зйомок телешоу. Ведуча позує у спокусливому вбранні з великим букетом квітів.
«Другий сезон шоу „Є Питання“ скоро, — написала Леся. — Дякую всім моїм колегам, які брали участь у шоу, особливо, дякую за те, що всі ви і ваші підписники, закриваєте таку велику кількість зборів для ЗСУ!»
Нікітюк додала, що щиро дякує ЗСУ за те, що може займатися улюбленою справою.
Шанувальники ведучої відразу відреагували на фото — написали, що вона дуже гарно виглядає та припустили, що Леся закохалася.
«Леся, мабуть, закохана, — написали у коментарях. — Така гарна, квітне на очах».
«Дивлюся і надивитися не можу, гарнюня Леся Іванівна», — зізнавалися шанувальники.
У коментарях Нікітюк питали, коли буде наступний сезон популярного шоу «Хто зверху?» Ведуча відповіла, що він готується на осінь 2024 року. Багато хто з шанувальників зізнавався, що сумує за популярним проєктом Никитюк «Ле маршрутка».
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