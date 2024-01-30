Трансформація жіночності: Надя Дорофєєва в спокусливій сукні захопила сексуальним образом

Популярна співачка Надя Дорофєєва, яка зазвичай надає перевагу комфортному вбранню, здивувала спокусливим образом. Зірка знялася у відвертій червоній сукні з пікантним декольте та захопила прихильників своєю жіночністю. Надя каже, що такий образ для неї є незвичним, бо вже відвикла від високих підборів та суконь.

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«Дівчата, а пам'ятаєте, ми раніше ходили на підборах? Зараз це звучить дивно, але я пам'ятаю, якщо якесь свято і ти не на підборах ‑ то щось сталося! Ну, наприклад, ти зламала ногу. Так цікаво, як все змінилося, і ми почали цінувати комфорт, зручність і нарешті — більше приймати себе. Мені це дуже подобається», — прокоментувала співачка фотосет.

Вона додала, що іноді хочеться побути леді. Але після закінчення зйомки все ж хочеться повернутися до комфорту.

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«Буду відверта — іноді все ж хочеться побути „леді“, бо це якийсь миттєвий ефект перетворення. І всі такі одразу — ого, вау! Ось на фотосесії я просто кайфонула, а ще більше кайфонула, коли після зняла все це і одягнула свої улюблені комфортні речі. Ось вам і трансформація жіночності», — пише Надя.

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В коментарях її засипали компліментами.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що співачка Злата Огнєвіч здивувала зміною образу.

Також акторка Анна Саліванчук змінила колір волосся та зачіску, щоб виглядати молодшою.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

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