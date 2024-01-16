Леся Нікітюк розповіла про чотири пластичні операції

Популярна телеведуча та блогерка Леся Нікітюк, яка нещодавно здивувала зізнанням, після паузи в соцмережах вийшла на звязок та пояснила причину свого мовчання. За словами зірки, зараз вона перебуває у Варшаві. Більше того, за словами Лесі, у Польщі вона «зробила» чотири пластичні операції.

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Перша — з видалення негативних думок. Це вона здійснила завдяки нетривалому відпочинку та читанню. Друга —зі збільшення доходів та зменшення витрат: вона купувала одяг зі знижками в масмаркеті. Третя — зі збільшення самооцінки. Четверта — цілий курс на тему «Як робити пластичні операції у фотошопі». До того ж, Нікітюк опублікувала результат таких «операцій» — фото, на якому «збільшила» губи та груди, змінила фігуру. Таким чином поглузувавши над тими, хто пише їй коментарі про зміну зовнішності.

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Леся показала і своє реальне фото, зазначивши, що треба вміти сміятися над собою, бо «сміх відкриває твоє серце і втішає душу».

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Раніше «ФАКТИ» писали, де проводять зимові відпустки українські знаменитості. В мережі захейтили акторку Ксенію Мішину за відверті фото в купальнику.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

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