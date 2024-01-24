Окупанти намагаються штурмувати на Авдіївському та Мар'їнському напрямках, атаки на позиції ЗСУ на лівобережжі Херсонщини безуспішні, — Генштаб

Протягом минулої доби ворог завдав 48 ракетних та 112 авіаційних ударів, здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені з цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 200 різних об’єктів цивільної інфраструктури в Києві та Київській області, Харкові та Павлограді Дніпропетровської області.

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Тричі ворог бив з артилерії по Нікопольщині — по райцентру, Марганцю та громаді.

Фото Лисака

За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, пошкоджені освітній та медичний заклади, чотири п'ятиповерхівки та 11 приватних будинків. Зачепило 3 господарські споруди, авто, лінії електропередач та газогін. На щастя, люди не постраждали.

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Фото Лисака

Фото Лисака

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За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби на фронті відбулося 56 бойових зіткнень:

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки окупантів в районах Ямполівки, Торського Донецької області та ще 2 атаки поблизу Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника неподалік Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони протягом минулої доби відбили 5 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 11 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак.

На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки противника південніше Червоного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Протягом минулої доби противник здійснив 7 безуспішних штурмів позицій наших військ.

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Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплексах та 1 пункту управління противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 засобах ППО, 9 артилерійських засобах та 1 станції радіоелектронної боротьби противника.

Фото Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, що британська газета The Financial Times, посилаючись на українських посадовців, повідомляла про плани росіян щодо великого наступу влітку з метою захоплення решти територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Фото зі сторінки командування Об'єднаними силами у соцмережах

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