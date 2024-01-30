Наступ росіян на Авдіївку: на Заході порахували, скільки окупанти втратили танків

Згідно з новою оцінкою, російські сухопутні війська в Україні втратили близько 365 основних бойових танків в охопленій війною країні відтоді, як москва розпочала наступ на східному фронті на початку жовтня. Наземні бойовики кремля досягли «лише незначних успіхів», але втратили до 365 танків, а також 700 бойових броньованих машин, заявило Міністерство оборони Великої Британії.

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10 жовтня росія розпочала наступ на донецьке місто Авдіївку. москва поступово захопила територію навколо східного населеного пункту, але втрати російської техніки швидко стали визначальною частиною наступу кремля на Авдіївку. За даними аналізу супутникових знімків, проведеного проектом Frontelligence Insight, з моменту початку наступу і до 28 листопада Москва втратила понад 211 одиниць техніки в районі Авдіївки. Міністерство оборони Великої Британії також припускає, що росія втратила близько 200 одиниць бронетехніки за перші три тижні наступу на Авдіївку.

Однак росія, ймовірно, здатна поповнювати свої основні запаси бойових танків 100 новими машинами щомісяця, вважають у Великій Британії. москва «зберігає здатність замінити втрати на полі бою і продовжувати наступальну активність на цьому рівні в осяжному майбутньому».

За 23 місяці повномасштабної війни росія втратила 2600 основних бойових танків і майже 5000 бойових броньованих машин в ході свого вторгнення, йдеться у звіті британської розвідки, розміщеному в соціальних мережах. Молодший міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі на початку листопада повідомив британським законодавцям, що росія втратила майже 2475 основних бойових танків з початку свого вторгнення, пише Newsweek.

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Московські війська втратили «приголомшливу» кількість танків на ранній стадії вторгнення, як раніше повідомляли Newsweek експерти. На думку аналітиків, у перші тижні росія потерпала від помилок у плануванні та організації, низького морального духу і поганої підготовки, і лише кілька досвідчених танкових екіпажів залишилися в живих.

Але російські сухопутні війська, ймовірно, втратили приблизно на 40 відсотків менше бронетехніки протягом 2023 року, ніж у 2022 році, додало Міністерство оборони Великої Британії. До початку жовтня 2023 року москва в основному тримала оборону по всій лінії фронту протягом усього року, заявив уряд Великої Британії.

Міністерство оборони Великобританії також припустило, що Київ, ймовірно, збереже контроль над Авдіївкою в найближчі тижні, незважаючи на «тристоронню» атаку росії на місто.

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Раніше повідомлялося, що колишній командувач силами США в Європі Бен Ходжес заявив на симпозіумі Бундесверу: «2024 рік стане роком індустріальної боротьби. Росіяни усвідомлюють, що вони не можуть повалити Україну. Україна — на цей момент — не може повалити росію».

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