СБУ перехопила російського агента, який розвідував позиції ЗСУ під Авдіївкою (фото, відео)

Ворог продовжує атакувати Авдіївку, намагаючись оточити підрозділи Сил оборони України, а також залучаючи для співпрацю зрадників. Так, СБУ затримала російського агента, який готував артудари рф по штабах ЗСУ поблизу Авдіївки

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Контррозвідка Служби безпеки викрила агента фсб, який готував серію ракетно-артилерійських ударів по позиціях Сил оборони на Донеччині. Серед основних цілей ворога були штаби та ключові опорні пункти підрозділів ЗСУ під Авдіївкою. Також агресора цікавили можливі маршрути руху важкого озброєння українських військ у напрямку передової.

«В зоні особливої уваги рашистів були реактивні системи залпового вогню HIMARS, танки Leopard та бойові машини піхоти Bradley. Для здійснення ударів по об’єктах ЗСУ російський агент мав виявити їхні локації та передати відповідні координати до фсб. Співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника і тим самим запобігли серії ворожих обстрілів позицій українських захисників у районі жорстоких боїв за Авдіївку», — йдеться у повідомленні.

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У результаті спецоперації фігуранта було затримано у власному помешканні. У нього вилучено мобільний телефон, який він використовував для фотофіксації об’єктів Сил оборони та листування з фсб.

За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Мирнограда на Донеччині, якого російська спецслужба завербувала у грудні 2023 року. У поле зору агресора він потрапив через те, що поширював інформацію про підрозділи ЗСУ у проросійських Телеграм-групах.

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В Офісі генпрокурора додають, що зловмисник упродовж грудня на виконання поставлених вербувальником завдань дізнавався про розташування військових підрозділів Збройних Сил України у м. Мирнограді та м. Покровську. Розвідані локації він помічав на Google Maps, робив скриншоти з телефону та відправляв їх росіянину.

Фото СБУ

Фото СБУ

Фото СБУ

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що нещодавно на Дніпропетровщині суд засудив до 15 років ув'язнення чоловіка, який погодився співпрацювати з росіянами та «полював» на літаки ЗСУ.

Фото — СБУ

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