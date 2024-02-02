Сума податків та зборів, сплачених групою NOVA («Нова пошта») до бюджетів усіх рівнів у 2023 році, склала 10,7 млрд грн. Це на 50% більше, ніж у 2022. Зокрема, «Нова пошта» сплатила 8,7 млрд грн, NovaPay — 1,2 млрд грн.

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Також 2023 відзначився рекордним обсягом інвестицій у розвиток групи NOVA («Нова пошта») в Україні. Він склав 5,3 млрд грн. Це більше ніж вдвічі перевищує інвестиційний бюджет минулого року (2,1 млрд грн). Рівень віри «Нової пошти» у майбутнє України у 2024 ще більший: на поточний рік заплановано збільшити суму інвестицій до 7 млрд грн.

Минулого року найбільший обсяг капітальних інвестицій — 2,4 млрд грн — було спрямовано на будівництво нових сортувальних терміналів та на автоматизацію тих, що вже працюють. Це дозволяє компанії забезпечувати безперебійний процес доставки в умовах постійного зростання обсягів вантажів та не втрачати швидкість: вже сьогодні компанія доставляє 1040 посилок кожну хвилину, а в пікові дні навантаження — 1400, не дивлячись на різницю об’ємів доставка відбувається з тією самою швидкістю.

Ще одна велика стаття витрат — розвиток мережі відділень та поштоматів, у яку вклали 1,1 млрд грн. В результаті мережа «Нової пошти» в Україні вже налічує понад 27000 точок сервісу. Мета розширення мережі — крокова доступність українців до відділення або поштомату, а отже — зручність користування.

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Також кошти інвестиційного бюджету були спрямовані на автоматизацію робочих місць та ремонти відділень, аби зробити їх зручними та безбар’єрними у використанні для різних груп споживачів та співробітників — 1,2 млрд грн.

На оновлення парку транспорту та БДФ-контейнерів компанія спрямувала 233 млн грн, на IT та R&D — 338 млн грн, на розвиток напряму фулфілменту — 17 млн. Деталі про інвестиції — на малюнку.

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Крім того, «Нова пошта» передала ЗСУ обладнання для зміцнення ППО на 330 млн гривень.

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В жовтні 2023 року росіяни ракетами вдарили по відділенню «Нової пошти» в Харківській області.

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