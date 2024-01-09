«Нова пошта» змінює назву: якою буде нова

Компанія «Нова пошта», один з двох найбільших операторів поштового зв’язку України, змінює назву.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

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«Ми вже набагато більше, аніж пошта. Саме тому ми прибираємо це слово у назві групи компаній і залишаємо широке, без барʼєрів — NOVA», — йдеться в повідомленні.

Також в компанії зазначили, що «Нова пошта» працює на ринку України з 2001 року. Зараз до групи входять декілька компаній:

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«Нова пошта» в Україні — доставляє документи, посилки, великі вантажі, а також надає послуги фрахтових перевезень та фулфілменту. Має 11 400 відділень та 15 500 поштоматів в Україні. Доставляє по країні за 24 години, а в межах міста у той самий день.

Nova Post Europe — компанія, яка надає логістичні послуги в Європі, а також між ЄС та Україною. Компанія вже відкрила свої представництва в 11 країнах: Молдова, Польща, Литва, Чехія, Румунія, Німеччина, Словаччина, Естонія, Латвія, Угорщина та Італія. Вона має 35 тисяч точок сервісу, з яких тільки 83 — власні відділення.

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NovaPay — небанківська фінансова установа, яка розвиває власну платіжну систему та надає фінансові послуги. Учасник міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard.

Nova Global — компанія, основний фокус якої зосереджений на глобальному ринку електронної комерції та співпраці з міжнародними маркетплейсами.

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Supernova Airlines надає доставку по світу. Компанія зробила лише декілька десятків рейсів між країнами Європи, але невдовзі почне трансконтинентальні польоти вантажними літаками.

ІТ-компанія Nova Digital — виробник веб-додатків та програмного забезпечення.

Зазначимо, що в Україні працюють два основні оператори поштового зв’язку, державна «Укрпошта» та приватна «Нова пошта». Перевагою «Укрпошти» є більш низькі тарифи на більшість відправлень та відділення у селах.

«Нова пошта» доставляє посилки значно швидше та відрізняється більш сучасним сервісом. У 2023 році компанія суттєво підняла тарифи на посилки. Вартість зросла на 20% і вище.

Нагадаємо, у грудні минулого року «Нова пошта» спільно з фондом «Повернись живим» зібрали понад 330 мільйонів гривень на потреби української протиповітряної оборони.

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