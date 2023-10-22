Росіяни підло вдарили по терміналу «Нової пошти» в Харківській області: є загиблі та поранені

Ввечері в суботу, 21 жовтня, росіяни ракетами вдарили по відділенню «Нової пошти» в селі Коротич Харківської області.

В результаті ударі загинули люди, повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Термінал "Нової пошти" після ракетного удару

За його словами, під час удару по цивільному об'єкту загинули 6 людей, ще щонаймеше 13 отримали поранення. На місці працюють усі відповідні служби, триває рятувальна операція.

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У зв'язку з цим, Зеленський заявив, що потрібно збільшувати тиск на державу-терориста і щодня відповідати на російський терор результатами на передовій.

«Потрібно зміцнювати єднання світу в протистоянні терору ще більше. І ми це робимо. Росії нічого не вдасться досягти терором і вбивствами. Кінець для всіх терористів один: відповідальність за скоєне», — сказав президент.

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Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що кількість загиблих наразі становить шість осіб, а кількість поранених зросла до 14, серед них є люди у тяжкому стані.

«Медики надають всю необхідну допомогу. Профільні служби продовжують працювати на місці та ліквідовувати наслідки», — написав Синєгубов.



Синєгубов заявив, що усі загиблі та поранені були працівниками «Нової пошти» у віці від 19 до 42 років, семеро з них перебувають у середньому стані, ще семеро — у тяжкому.

«За попередніми даними, ворог вдарив ракетами комплексу С-300», — додав Синєгубов.

За словами начальника Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова, обстріл відбувся у селі Новий Коротич. Після атаки було знищено термінал та вантажівку, також пошкоджень зазнали припарковані автомобілі та причепи.

На місці трагедії

«Двоє з шести загиблих настільки сильно обгоріли, що нам доведеться знову робити аналізи ДНК, щоби опізнати жертв російського терору», — зазначив він.

Болвінов зазначив, що правоохоронці зареєстрували та почали розслідувати кримінальне провадження за за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни».

«Всі жертви — це цивільні мешканці області, які просто виконували свою роботу», — зазначив він.

Станом на 02:30 стало відомо, що на території термінала перебувало 20 осіб, з них 6 осіб загинули та 16 поранені, повідомили в ГУНП в Харківскій області. Серед постраждалих — чоловіки віком від 19 до 43 років. З травмами різного ступеню тяжкості їх доставили до лікарні.

«Фахівці вибухотехнічної управління вилучили уламки ракети С-300. Слідчі разом з криміналістами і судмедексперти проводять огляд тіл загиблих», — зазначили у поліції.

Компанія «Нова пошта» у зв'язку з ударом оголосила 22 жовтня траур. Також там зазначили, що у працівників навіть не було часу добігти до укриття.

«У них не було шансу встигнути добігти до укриття, бо сирени прозвучали за секунди до. Наразі всім постраждалим надається медична допомога, ми на звʼязку з лікарнями та сімʼями постраждалих. Та це, звісно, не поверне наших людей. Співчуваємо кожному», — зазначили в НП.

Нагадаємо, що лише 18 жовтня ворог обстріляв й Індустріальний район Харкова, декількох постраждалих мешканців госпіталізували. А тиждень тому «Іскандер» прилетів у село Гроза під Харковом, вбивши 59 місцевих.

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