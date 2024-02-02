Заплакана Анна Саліванчук натякнула на проблеми в особистому житті

Відома акторка Анна Саліванчук, яка провела зимові канікули зі старшим сином в Португалії, натякнула на проблеми в особистому житті. Вона розповіла, що в її оточенні виявилися ті, хто її зрадив. І це було дуже боляче.

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Анна каже, що не змогла тримати емоції в собі, коли побачила допис співачки Наді Дорофєєвої, яка опублікувала фото зі сльозами на очах. Вона написала, що одного дня зірки сяють на світлинах в яскравих сукнях, з гарними зачісками та макіяжем, посміхаються, а вже наступного дня переживають протилежні емоції. «Всі ми люди і всі ми різні», — написала Надя.

Ця публікація надихнула Саліванчук викласти відео, на якому вона заливається сльозами. За словами акторки, так вона позбавляються негативу.

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«Я дуже давно не плакала. Але виплакалась і мені стало легше. Чому я плакала? Обов’язково колись розкажу, але не зараз. Виставила це відео, щоб підтримати тих, кому зараз погано. Бо іноді думаєте, що зіркове життя, то завжди весело і гарно. А ні, ми всі однакові люди. Хоча є і нелюди, які доводять нас до такого стану», — прокоментувала Анна.

Вона каже, що після таких емоцій щоразу бере себе в руки, бо треба піклуватись про дітей, працювати та дбати про себе.

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Раніше в мережі ширились чутки, що Анна Саліванчук розлучається з чоловіком. Але акторка не коментує особисте життя. Її чоловіка останнім часом на сторінках Анни в соцмережах не помітно.

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Також акторці додають клопоту проблеми зі здоров’ям дітей. Наприкінці року її молодший син потрапив до лікарні зі скарлатиною.

А старший хлопчик захворів під час відпочинку.

Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

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