«Це мій останній ефір»: відомий телеведучий отримав повістку та йде захищати країну

Ведучий «Вікна-новини» на СТБ і телемарафону «Єдині новини» Орест Дрималовський отримав повістку та захищатиме Україну в лавах Збройних сил. Про це він повідомив нещодавно в ефірі телемарафону. Орест подякував усім за підтримку та зазначив в кінці новинного блоку, що це наразі був його останній ефір, далі його чекає інше життя.

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За словами телеведучого, він морально був готовий до такого розвитку подій. Тому щойно йому надійшла повістка, він одразу поїхав до Львова, де стоїть на обліку, і пройшов усі етапи перед мобілізацією.

«Я не уявляю свого життя в еміграції. Хочу працювати в Україні, хочу тут створити сім’ю і будувати власну справу, хочу, щоб тут жили мої майбутні діти. Щоб це все було — потрібно зберегти державу. Щоб зберегти державу — потрібно піти у військо, коли держава цього потребує. Логіка максимально проста», — сказав він в коментарі «Фактам» ICTV.

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До мобілізації він пройшов кілька тренінгів з надання першої домедичної допомоги, основи вогневої підготовки. Мобілізацію він сприймає як виклик. Каже, намагатиметься бути ефективним там, де буде проходити службу.

«Я вдячний кожному чоловікові й кожній жінці, які виконують завдання у Силах Оборони. Вони тримають державу на своїх плечах. І багато з них потребують якщо не заміни, то хоча б відпочинку. Вони теж хочуть побути з родинами, побачити, як їхні діти йдуть в школу, теж хочуть випити каву у затишній кав’ярні й з’їздити на в Карпати покататися на лижах», — зазначив Орест.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що 54-річний актор театру та кіно, зірка серіалу «Останній москаль» Володимир Ніколаєнко пішов виконувати свій військовий обов’язок.

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Також відомий сценарист та режисер Андрій Кавун, який закінчив ВДІК та працював в росії, зняв там фільми «Кандагар», «Полювання на піранью», телесеріал «Шерлок Холмс», зараз захищає Україну від окупантів.

Фото: vikna.tv

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