Андрій Кавун, який знімав фільми в росії, на фронті захищає Україну

Відомий сценарист та режисер Андрій Кавун, який закінчив ВДІК та працював в росії, зняв там фільми «Кандагар», «Полювання на піранью», телесеріал «Шерлок Холмс», зараз захищає Україну від окупантів. Він повернувся на Батьківщину після Революції Гідності, а з початком повномасштабного вторгнення пішов на фронт. Про це розповів актор та керівник Театру на Подолі Богдан Бенюк.

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«Я довідався, що Андрій Кавун, режисер, в якого я знімався, зараз воює в українській армії. Самодостатній режисер кинув все, переїхав сюди і пішов воювати. В мене слів не було, коли телефоном з ним говорив. Поїхав потім до нього у військову частину і відкрив його для своїх, бо в батальйоні ніхто не знав, чим він займався. Я їм показав уривок фільму «Кандагар» і потім кажу: «Ось він, той режисер, який це робив». То полковник до нього підійшов і запитав: «Чому ти про це не розповідав?». А він каже: «А як я вам маю казати, що я режисер, я прийшов служити». Він потім передзвонив мені і каже: «Пане Богдане, ви зробили мене героєм нашого батальйону», — розповів Богдан Бенюк у проєкті «Різні люди».

Він додав, що на фронті 53-річний Кавун має дозвіл писати сценарії та знімати, щоб відобразити це потім у своїх картинах.

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Нагадаємо, Андрій Кавун народився у Львові в родині режисера Олега Кавуна. Навчався, а потім працював у рф. Після повернення в Україну у 2017 році режисер зняв документальний фільм «Кордон» про Іловайськ.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, режисер Олег Сенцов також захищає Україну, мав кілька поранень.

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11 грудня кіноспільнота отримала чергову трагічну звістку — загинув актор Андрій Павленко.

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