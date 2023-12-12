Актор театру та кіно, зірка серіалу «Останній москаль» Володимир Ніколаєнко, як і багато інших представників творчих професій, не став ігнорувати повістку з військкомату, а пішов виконувати свій обов’язок. 54-річний народний артист пішов на фронт захищати країну. Про це розповів його колега Богдан Бенюк в інтервʼю для проєкту «Різні люди»

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Ще нещодавно вони ділили одну гримерку, а вже зараз Ніколаєнко у лавах ЗСУ боронить країну від російських загарбників.

«Зараз пішли й народні артисти воювати. Ось буквально Володимир Ніколаєнко з однієї гримерки пішов воювати. У 54 роки його призвали», — сказав Бенюк.



*Юрій Горбунов та Володимир Ніколаєнко в серіалі «Останній москаль»

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Він додав, що тримає зв’язок з колегою та намагається підтримувати його.

«Звичайно, стараємося підтримувати. Але те, що ми збираємо, ми розуміємо, що ця підтримка точкова, але все одно потрібно це робити», — прокоментував Богдан Михайлович.

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Актор також розповів, що режисер Андрій Кавун, який багато років жив та працював в рф, покинув там усе та пішов воювати за Україну.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на війні загинув актор Андрій Павленко.

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