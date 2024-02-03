Рада оновить закон про «автоцивілку»: що хочуть змінити

В Україні планують змінити правила страхування транспортних засобів, зокрема, збільшити розміри страхових сум. Профільний комітет Верховної Ради рекомендував прийняти законопроєкт N8300 про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у другому читанні та в цілому

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Як повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцев, проблемами, які має вирішити законопроект, є:

недосконалість процедур розрахунку та здійснення страхової виплати із відшкодування шкоди, завданої внаслідок ДТП;

низький ліміт відповідальності страховика;

державне регулювання ціноутворення за цим видом страхування;

недостатня ефективність системи управління Моторного (транспортного) страхового бюро України;

обмежена роль держави в контролі за його діяльністю.

Законопроектом пропонується:

поступово підвищити розміри страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, встановлених в країнах Європейського союзу.

запровадити швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів до введення в дію Закону (зараз це роки, а пропонується до 90 днів).

запровадити пряме врегулювання у всіх випадках дорожньо-транспортних пригод, в яких шкода завдана лише транспортному засобу, що дозволить потерпілій особі звертатись за страховою виплатою до свого страховика, навіть якщо винуватець не застрахований;

розширити застосування «європротоколу» — оформлення заяви про страхове відшкодування при ДТП без участі поліції.

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Як пише news.finance.ua, наразі ліміт відповідальності страховика за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю, становить 320 тис. грн на одного потерпілого, незалежно від кількості потерпілих, а за шкоду, заподіяну майну потерпілих — 160 тис. грн. на одного потерпілого, але не більше 800 тис. грн на одну страхову подію. Упродовж двох років після введення нового закону в дію пропонується поетапно збільшити ці суми за шкоду, завдану життю та здоров’ю потерпілих осіб до 1 мільйона гривень на одного потерпілого та 20 млн гривень на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб, а за шкоду, завдану майну потерпілих осіб — до 2 млн гривень на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб.

В пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що упродовж чотирьох років після року вступу України до Європейського Союзу пропонується поетапно збільшити ці суми за шкоду, завдану життю та здоров’ю потерпілих осіб, до не менше ніж 52 млн гривень на одну потерпілу фізичну особу та 258 млн гривень на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб, а за шкоду, завдану майну потерпілих осіб, — до не менше ніж 52 мільйони гривень на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих.

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Раніше адвокат пояснював, чи потрібно новому власнику переоформляти страховий поліс при купівлі автівки.

Фото Pixabay

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