Як не вскочити в халепу зі страховкою: адвокат розповів водіям про важливий нюанс

При виборі вживаного автомобіля українські покупці, як правило, насамперед зацікавлені в його задовільному технічному стані, правильності оформлення угоди та юридичному статусі транспортного засобу.

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Страхуванням автівки стурбовані при цьому не багато, пише в Telegram адвокат Роман Симутін.



Адже в подібній ситуації новому власнику автомобіля рано чи пізно може «прилетіти «позов із вимогою компенсації збитків у ДТП. При цьому може з’ясуватися, що страхова компанія, в якої купили поліс, своїх зобов’язань виконувати не має наміру через ліквідацію або банкрутство. У цій ситуації автовласник несподівано для себе може опинитися з діркою у кишені.

Юрист описує таку ситуацію: сталося ДТП. Проте у водія є страховка, і він розслабився, адже збитки компенсує страхова. Аж раптом йому «прилітає» від другої сторони позов: ваш договір не є дійсним, необхідно сплатити кошти.

«Не кажу, що завжди, але часто виникають подібні ситуації, коли водії дізнаються про ряд нюансів, які можуть призвести до таких наслідків», — пише юрист.

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Тому адвокат рекомендує тримати зв'язок з Моторним транспортним страховим бюро України (МТСБУ) — це єдине об'єднання страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування автоцивілки.

Зокрема, воно ще й виплачує страхове відшкодування за страхові компанії, що припинили свою діяльність на ринку за умови, що такі компанії були ліквідовані або визнані банкрутами.

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Якщо потерпілий в ДТП подав заяву на виплату, але не отримав її, а потім його страховик визнаний банкрутом, то відшкодування за нього здійснює МТСБУ. Для таких виплат немає обмежень за строком: подати документи й отримати компенсацію постраждалий може через будь-який час після визнання страховика банкрутом.

«Але ваш страховик має бути «визнаний банкрутом та/або ліквідований», а не, наприклад, перебувати «в стані ліквідації», — радить юрист.

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МТСБУ виплачуватиме страхові виплати за такого страховика виключно після завершення процедури його ліквідації.

Щоб не «попасти» на гроші, перш за все, необхідно перевірити на сайті МТСБУ інформацію про статус асоційованого члена цієї організації. Якщо у страхової компанії він відсутній, то договір вважається недійсним і водієві доведеться відшкодовувати збитки із власної кишені. Якщо Нацбанк зупиняє дію ліцензії, то страхові не можуть укладати нові договори.

Про завершення процедури банкрутства або ліквідації/самоліквідації, початок і процедуру виплат за таких страховиків МТСБУ повідомляє на своєму сайті.

Там також є актуальний список страховиків — їх рекомендується перевіряти перед укладанням договорів.

Нагадаємо, в Україні готують перегляд штрафів для власників авто на газу.

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