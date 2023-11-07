Чи потрібно новому власнику переоформляти страховий поліс при купівлі авто: адвокат пояснив

Як правило, під час купівлі автомобіля у нового власника одразу виникає питання, чи потрібно оформляти новий страховий поліс на себе. Як розповідає адвокат Олександр Головченко, цього не потрібно робити — існує три способи оформлення страхового поліса при зміні автовласника.

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«Передача страхового поліса новому власнику — він буде чинним до закінчення терміну дії. При продажі автомобіля власник може передати страховий поліс покупцеві безоплатно або за винагороду (за домовленістю сторін), — пояснює юрист. — У такому випадку автоцивілка поширюється на усіх водіїв автомобіля, а тому страховий поліс продовжує діяти й після переоформлення прав власності на авто до дня закінчення терміну дії. Це пояснюється тим, що страхується не власник, а сам транспортний засіб (ст. 20−1 ЗУ „Про обов'язкове страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів“)».

Ще один варіант — колишній власник переносить кошти на оформлення нової автоцивілки для іншого автомобіля.

«В такому випадку колишній власник транспортного засобу повинен звернутися до своєї страхової компанії, щоб розірвати чинний договір та перенести залишок коштів на оформлення нового поліса на інше авто. Розірвання чинного договору відбувається одночасно з укладенням нового», — каже Олександр Головченко.

В третьому випадку адвокат радить колишньому власнику повернути залишок коштів від розірвання договору автострахування:

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«У разі, якщо колишній власник продає автомобіль, але не збирається купувати новий, або у нього вже є страховий поліс, він може звернутися до своєї страхової компанії та анулювати договір страхування. У такому випадку, залишок коштів йому повертається. Повернення не буде, якщо за період дії поліса відбувалися за ним страхові виплати».

Тим часом у Верховній Раді придумали, що робити з покинутими у дворах та на вулицях «нічийними» автомобілями.

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