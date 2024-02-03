Колекцію чемпіонського взуття легендарного спортсмена продали за 8 мільйонів доларів (фото)

Колекцію кросівок легендарного баскетболіста НБА Майкла Джордана, який очолив список найбагатших спортсменів-професіоналів, продали на аукціоні Sotheby's за рекордні 8 млн доларів, повідомляє ESPN.

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У цих кросівках Джордан перемагав у шести фіналах НБА, ставши MVP. Набір складається з Air Jordan VI (1991 рік), Air Jordan VII (1992-й), Air Jordan VIII (1993-й), Air Jordan XI (1996-й), Air Jordan XII (1997-й) та Air Jordan XIV (1998-й). Деякі з раритетів також мають автограф Джордана.

Лот був проданий за 8 032 800 доларів, що є світовим рекордом з продажу раніше ношених на іграх кросівок.

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До речі, як з'ясувалося, після завоювання кожного із шести титулів НБА MVP фіналів Джордана фотографували лише в одному кросівку. І на те була своя причина. Після кожного тріумфу Майкл на фарт дарував один кросівок менеджеру зі зв'язків з громадськістю «Чикаго Буллз». От і зібралася колекція.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що майка Майкла Джордана пішла з молотка за нечувані гроші.

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Фото Instagram, Sotheby's

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