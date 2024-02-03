37.58 / 38.13 40.92 / 41.59
Київ: +3
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Колекцію чемпіонського взуття легендарного спортсмена продали за 8 мільйонів доларів (фото)

16:43 3 лютого 2024
Майкл Джордан

Колекцію кросівок легендарного баскетболіста НБА Майкла Джордана, який очолив список найбагатших спортсменів-професіоналів, продали на аукціоні Sotheby's за рекордні 8 млн доларів, повідомляє ESPN.

У цих кросівках Джордан перемагав у шести фіналах НБА, ставши MVP. Набір складається з Air Jordan VI (1991 рік), Air Jordan VII (1992-й), Air Jordan VIII (1993-й), Air Jordan XI (1996-й), Air Jordan XII (1997-й) та Air Jordan XIV (1998-й). Деякі з раритетів також мають автограф Джордана.

Лот був проданий за 8 032 800 доларів, що є світовим рекордом з продажу раніше ношених на іграх кросівок.

РЕКЛАМА

До речі, як з'ясувалося, після завоювання кожного із шести титулів НБА MVP фіналів Джордана фотографували лише в одному кросівку. І на те була своя причина. Після кожного тріумфу Майкл на фарт дарував один кросівок менеджеру зі зв'язків з громадськістю «Чикаго Буллз». От і зібралася колекція.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що майка Майкла Джордана пішла з молотка за нечувані гроші.

РЕКЛАМА

Фото Instagram, Sotheby's

РЕКЛАМА

28

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Сергій Лазановський та лідер Greenjolly Роман Калин

«Мурахи тілом»: переможець «Голосу країни» переспівав легендарну пісню

Прогулянка з бабусею

Запам’ятайте ці дати: найвдаліші дні у лютому для кожного знаку Зодіаку

бабаки

Дівам — сильна енергетика, Стрільцям — заохочення начальства, Водоліям — успіх у переговорах: гороскоп на День симпатичного бабака

Розстріл

«Військових злочинців чекає розплата»: у ГУР повідомили про замах на російського пілота, який обстрілював ракетами Україну (фото)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту