Букмекери оновили прогнози перед фіналом нацвідбору на «Євробачення-2024»: хто переможе

Сьогодні ввечері відбудеться фінал національного відбору на «Євробачення» і Україна дізнається імя свого представника на міжнародний пісенний конкурс. За це право змагаються 11 учасників.

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О 18:00 розпочнеться прямий ефір фінального шоу, яке вже має своїх фаворитів. Так, за оновленими прогнозами букмекерів, визначився явний лідер. Відповідно до ставок, перше місце впевнено посідає дует Jerry Heil та alyona alyona з композицією «Teresa & Maria». Друге місце посідає MÉLOVIN з піснею DREAMER, який вже вдруге хоче підкорити «Євробаченні». У 2018 році співак посів 17 місце на конкурсі. Завершає трійку лідерів ANKA (Анна Корченова) з піснею «Палала», яка потрапила до фіналу завдяки голосуванню глядачів.

Фінал транслюватимуть телеканал «Суспільне культура», YouTube-канал «Євробачення Україна», та інших платформах «Суспільного», а також шоу можна дивитися в додатку «Дія».

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Переможця обиратимуть Андрій Данилко, Джамала та Сергій Танчинець. А також телеглядачі. Глядацьке онлайн-голосування проходитиме під час прямого ефіру в додатку «Дія».

Ознайомитися з усіма конкурсантами та їхніми піснями можна у нашому матеріалі.

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В інтерв'ю «ФАКТАМ» незмінний ведучий «Євробачення» Тімур Мірошниченко розкрив залаштунки нацвідбору та назвав свого фаворита.

Фото: eurovisionworld.com

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