Фінал нацвідбору на «Євробачення»: коли і де дивитися

Вже завтра, 3 лютого, відбудеться фінал національного відбору на «Євробачення-2024», в якому за право представляти країну змагаються 11 учасників.

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Шоу розпочнеться о 18:00 за київським часом. Його транслюватимуть телеканал «Суспільне культура», YouTube-канал «Євробачення Україна», та інших платформах «Суспільного», а також шоу можна дивитися в додатку «Дія».

Крім цього, вперше в історії українського Нацвідбору, його транслюватимуть на офіційному YouTube-каналі «Євробачення», на який підписані майже 6 мільйонів єврофанів.

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Переможця обиратимуть члени журі, до якого входять Андрій Данилко, Джамала та Сергій Танчинець. А також телеглядачі. Глядацьке онлайн-голосування проходитиме під час прямого ефіру в додатку «Дія». Щоб віддати голос за свого фаворита, потрібно перейти в розділ у «Сервіси» — «Опитування» — «Активні опитування» та обрати артиста.

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Учасник, який сумарно набере найбільшу кількість балів, представить Україну на конкурсі в Мальме (Швеція).

У шоу також візьмуть участь зірки «Євробачення», відомі українські артисти: Руслана, TVORCHI, Kalush Orchestra, Jamala, VERKA SERDUCHKA, Тіна Кароль, Анастасія Димид, а також Світлана Тарабарова та музичний продюсер нацвідбору Дмитро Шуров (Pianoбой). Він з конкурсантами гутує спільний номер-сюрприз, який присвятили легендарному українському митцю.

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В інтерв'ю «ФАКТАМ» незмінний ведучий «Євробачення» Тімур Мірошниченко розкрив залаштунки нацвідбору та назвав свого фаворита.

Також відомий американський продюсер поділився, хто на його думку може принести перемогу Україні.

Фото: Суспільне

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