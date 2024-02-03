Мобілізація з кулаками: після вручення повістки невідомі побили водія під Києвом, поліція порушила справу (фото, відео)

В Україні, де триває загальна мобілізація, під час вручення повістки, побили водія фури. 55-річний чоловік у лікарні зі струсом мозку. Інцидент стався на Київщині. Про це повідомила донька потерпілого.

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За її словами, чоловіка побили невідомі співробітники ТЦК, які прибули за дзвінком:

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«Мій батько, якому 55 років лежить у лікарні зі струсом мозку. Під'їжджаючи до посту, батьки думали, що все обійдеться спокійно, оскільки батько ставиться до ТЦК нормально, без „хитання“ своїх прав та образ. Але коли люди у формі почали знімати зброю із запобіжників, моя мама почала записувати відео. У цей момент мого тата витягли з машини, він упав на спину, після чого постукали мамі та погрожуючи зброєю змусили вийти. Поки мого батька били невідомі люди, які прибули на дзвінок ТЦК-ашників, вони видаляли з телефону моєї мами все, що могли».

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Під час того, що відбувається, поліцейський, який прибув на місце події, нібито просто стояв осторонь і ніяк не реагував. В поліції повідомили, що розпочали розслідування всіх обставин інциденту.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно співробітників ТЦК Чернівців звинуватили у викраденні та побитті соліста гурту Intermezzo. Чоловіків силоміць затримали та відвезли до військкомату, а також побили. Правоохоронці нібито не втручалися в цю ситуацію.

А нещодавно у Тернополі повідомили про підозру у застосуванні тортур військовослужбовцям із ТЦК та СП у зв'язку зі побиттям військовозобов'язаних.

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