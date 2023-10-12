Скандал із побиттям у ТЦК Тернополя: військовим оголосили про підозру у застосуванні тортур

Після того, як Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону зареєстровувала кримінальне провадження за фактом побиття військовозобов’язаних, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру командиру та солдату-гранатометнику відділу охорони Тернопільського Об’єднаного міського територіального центру комплектування та соцпідтримки. Про це повідомили у відомстві.

«У взаємодії з СБУ слідчі Бюро зібрали достатньо доказів протиправних дій співробітників ТЦК. Зокрема, встановлено, що близько 22:00 6 жовтня у середмісті Тернополя солдат-гранатометник з іншими військовослужбовцями зупинили місцевого мешканця для перевірки документів. Побачивши, що чоловік народився в російському Мурманську, хоч і є громадянином України, вони запропонували йому проїхати до військкомату. Після відмови тернополянина силоміць заштовхали до автомобіля, завдаючи при цьому ударів, та доправили до приміщення ТЦК. Згодом його та ще одного мобілізованого військові побили у приміщенні військкомату. Відео побиття потрапило до соцмереж. На ньому солдат-гранатометник та командир відділу охорони завдають ударів чоловікам, які лежать на ліжках. Встановлено, що побиттю передував конфлікт потерпілих із черговим військкомату. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння чоловіки, за словами свідків, намагалися побити чергового та забрати у нього зброю. Заяву про побиття черговий скерував до поліції», — йдеться у повідомленні ДБР.

В Офісі Генерального прокурора додали, що їм інкриміновано катування, а солдату ще й незаконне позбавлення волі людини (ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 КК України). Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад.

Як писали «ФАКТИ», раніше ЗМІ повідомляли, що у Чернівцях ТЦК та поліція у прямому розумінні вибивають із затриманих згоду на мобілізацію. Також в мережу потрапило ще одне відео примусової мобілізації — цього разу у Львові співробітники ТЦК силою затягали до себе киянина.

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