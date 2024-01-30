Співробітників ТЦК Чернівців звинуватили у викраденні та побитті соліста гурту Intermezzo: подробиці скандалу

У Чернівцяв розгорівся черговий гучний скандал, пов'язаний зі співробітниками місцевого ТЦК — на цей раз з солістом гурту Intermezzo Володимиром Біликом та його другом Андрієм Дулецьким.

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На сторінці гурту у соцмережі розповідається, що чоловіків силоміць затримали та відвезли до військкомату, а також побили. Візначається, що правоохоронці не втручалися в цю ситуацію.

Підкреслюється, що Володимир працює у школі (на 1,25 ставки) та має підстави для відстрочки від призову. На сторінці також наводяться документи від медиків, які проводили огляд постраждалих.

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Подія відбулася ще 16 січня. Музиканти розповідали, що після ТЦК їх відвезли за місто, але на блокпості їм вдалося викликати поліцію. Після того, як поліціянти прийняли в чоловіків заяву про викрадення, працівники ТЦК почали їх бити, пише hromadske.ua.

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У лікарні Володимира залишили, а Андрія повезли «в невідомому напрямку». Згодом він вийшов на зв’язок і сказав, що його знову привезли до ТЦК, звідки хочуть відправити на навчання в іншу область і змусити підписати контракт…

Днями у мережу виклали відео, як в Одесі військкоми силоміць витягали чоловіків з автобусів.

Фото із соцмереж

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