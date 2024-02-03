Молодий місяць у лютому-2024: після нього особисте життя точно зміниться у трьох знаків зодіаку

Молодий місяць, який відбудеться 9 лютого, як і перший молодик 2024 року, обіцяє великі зміни у сфері кохання для деяких людей. В цьому місяці зміни торкнуться трьох знаків Зодіаку: Лева, Тельця та Овна.

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Новий, молодий Місяць, або молодик — це фаза Місяця, коли його екліптична довгота майже збігається із екліптичною довготою Сонця. Простіше кажучи, Сонце, Місяць і Земля знаходяться приблизно на одній прямій. «Приблизно», тому що коли вони розташовані точно на одній прямій — це вже сонячне затемнення. А так новий Місяць з Землі виглядає тоненьким серпом, який з кожною добою зростає.

Астрологічні аспекти цього періоду вказують на потенційні феноменальні події, які вплинуть на їхні стосунки та життя, інформує Ukr.Media.

Лев

Для Лева цей Молодий місяць принесе потужну зміну в області партнерства. Зустріч з новою людиною може відбутися в незвичайних обставинах, можливо, під час подорожі. Поєднання Сонця та Плутона у квадратурі до Урану вказує на спалах пристрасних емоцій, які можуть кардинально змінити напрямок вашого життя. Звертайте увагу на знайомства, які можуть виникнути у сфері кар'єри чи за участю друзів.

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Телець

Для Тельця Молодий місяць стає початком нового 20-річного циклу у сфері стосунків. Знайомства, ймовірно, відбудуться на роботі, або ви можете впустити у своє життя людину, яка має вищий соціальний статус. Управління сектором відносин Плутона вказує на повноцінну трансформацію вашого уявлення про стосунки. Бажання мати більше свободи та легкості може стати основною мотивацією ваших дій у лютому.

Овен

Для Овна Молодий місяць приносить зміни в секторі дружби. Плутон, управитель Овна, об'єднується з Сонцем, надаючи вам ініціативу в стосунках. Під впливом Урану в секторі самооцінки, ви можете пережити сильні почуття, що фізично відчуєте як великий заряд енергії. Знайомство може відбутися в громадському місці, пов'язаному з роботою чи участю в колективі.

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Загалом, Молодий місяць обіцяє винести на передній план неочікувані можливості у сфері кохання для цих трьох знаків Зодіаку. Астрологічні впливи створюють стимули для змін та нових вражень, що можуть визначити подальший розвиток їхніх відносин.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали знаки зодіаку, які можуть розраховувати на подарунки долі у лютому 2024 році та назвали найвдаліші дні у лютому для кожного знаку зодіаку.

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