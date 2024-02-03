Кияни з інвалідністю щомісячно отримуватимуть додаткові виплати: хто і скільки

В Києві, де частина сімей отримають по 7,5 тисяч грн на дитину, понад 31 тисяча дітей-сиріт та осіб з інвалідністю щомісяця отримуватимуть адресну матеріальну допомогу з міського бюджету протягом 2024 року. Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

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Як повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда, підписане відповідне розпорядження Київського міського голови № 89.

«Усього цю матеріальну допомогу у 2024 році щомісяця будуть отримувати 31 452 людини. Зокрема, і внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку в органах соціального захисту населення Києва та Головного управління Пенсійного фонду України та фактично проживають у столиці. Загалом у міському бюджеті на ці виплати передбачено понад 730 мільйонів гривень», — зазначила вона.

Так, відповідно до розпорядження, щомісячну адресну матеріальну допомогу отримають у розмірі 2 500 гривень:

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• діти з інвалідністю підгрупи А;

• діти з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування або які виховуються в прийомних сім’ях чи дитячих будинках сімейного типу;

• діти-сироти;

• особи з інвалідністю, віднесеним до підгрупи А I групи, розмір пенсії яких (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством) не перевищує розміру трьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

• особи з інвалідністю, віднесеним до підгрупи А I групи — одержувачі державної соціальної допомоги.

У розмірі 2 000 грн:

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• діти з інвалідністю;

• діти, над якими встановлено опіку чи піклування;

• особи з інвалідністю І групи, розмір пенсії яких (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством) не перевищує розміру трьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

• особи з інвалідністю І групи — одержувачі державної соціальної допомоги;

• особи, які є одержувачами допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені порушення розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність.

У розмірі 1 200 грн:

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• особи з інвалідністю ІІ групи — одержувачі державної соціальної допомоги.

Адресна матеріальна допомога буде виплачена на рахунок утримувачам багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина».

Як писали «ФАКТИ», частина пенсіонерів, на чиєму утриманні є діти до 18 років, мають право на додаткові виплати до пенсії.

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