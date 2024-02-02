Частина сімей в Києві отримають по 7,5 тисяч грн на дитину: хто може розраховувати на кошти

Ві Києві багатодітні сім'ї, які виховують трьох і більше дітей, отримують не лише пільги при оплаті комунальних послуг, але й фінансову допомогу. Стосується це і сімей переселенців.

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Про це йдеться у розпорядженні міського голови.

Розмір матеріальної допомоги складатиме 7,5 тисяч гривень на одну дитину.

«Надати одноразову матеріальну допомогу багатодітним сім’ям м. Києва, які виховують троє і більше дітей та перебувають на обліку в органах соціального захисту населення міста Києва, у тому числі внутрішньо переміщеним особам, у розмірі 7500 гривень на кожну дитину, на яку призначено допомогу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 2019 року № 250 «Деякі питання надання матеріальної підтримки багатодітним сім’ям», — сказано в документі.

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Згідно з розпорядженням, виплата допомоги має бути забезпечена за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Києва на 2024 рік на виконання програми «Турбота. Назустріч киянам». Зокрема, виплати будуть проводитися через «Картку киянина».

«Утримувачам багатофункціональної електронної картки «Картка киянина» шляхом зарахування коштів на картковий рахунок, відкритий у банку, що є учасником проекту «Муніципальна картка «Картка киянина», — уточнюється в документі.

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Нагадаємо, що частина пенсіонерів, на чиєму утриманні є діти до 18 років, мають право на додаткові виплати до пенсії.



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