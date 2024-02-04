За Східним та Європейським гороскопами субота, 4 лютого, обіцяє бути оптимістичним, хоч і нелегким днем.

Своєю чергою, розклади карт Таро також говорять про те, що неділя буде насичена подіями різних ступенів важливості, пише slovofraza.

ВІДЕО ДНЯ

ОВЕН — Четвірка Кубків

Сьогодні ви будете занурені у свої роздуми. Четвірка кубків символізує вичерпаність, завершеність чи втрату інтересу до ситуації. Це також може бути знаком розчарування. У контексті дня ця карта несе двозначний зміст. З іншого боку, незадоволеність може стати мотивацією рухатися вперед, не дозволяючи застоюватись на місці.

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ТЕЛЕЦЬ — Шістка Жезлів

Карта Шістки Жезлів обіцяє тріумф та велику перемогу. Воїн, зображений на карті, подолав безліч труднощів, але з жорстким виразом обличчя, що може вказувати на жертви та труднощі, що передували його успіху.

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БЛИЗНЮКИ — Сонце

Карта Сонця обіцяє любов до життя, впевненість у майбутньому та можливість важливих новин у стосунках. У сфері діловиих справ можливі привабливі пропозиції, від яких буде важко відмовитися.

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РАК — Паж Мечів

Карта Пажу мечів відображає прагнення нових і незвіданих речей. Можливо, сьогодні на вас чекає захоплююча інформація, яка розкриє суть минулих подій, що викликали здивування. Ваша цікавість зросте, але будьте обережні, щоб не стати об'єктом пліток та порожніх розмов. Водночас Таро застерігає Раків від можливої критики.

ЛЕВ — Вежа

Карта «Вежа» попереджає про наявні небезпеки у діловій, побутовій чи особистій сфері. Можливі істотні зміни, спричинені вашими діями. Хоча вони можуть бути небажаними та раптовими, очистивши шлях, ви зможете рухатися вперед. Гороскоп віщує, що вам потрібно зібрати сили, подолати комплекси та принципи, щоб обійти перешкоди.

ДІВА — Четвірка Жезлів

«Четвірка жезлів» символізує гармонію, спокій та нові знайомства, що приносять душевне тепло та моральне задоволення. Сьогодні вам доведеться відкритися і сказати правду людині, кого ви раніше боялися чи побоювалися. Важливо бути щирим. Якщо ви відчуваєте бажання зробити щось добре, навіть якщо це виглядає незвичайно, робіть це з чистим серцем та гарним настроєм.

ТЕРЕЗИ — Смерть

Карта Смерті, хоча зазвичай сприймається як тривожна, у розкладі для Терезів віщує надзвичайно позитивні зміни. Вона символізує швидкі трансформації на краще, появу чогось нового. Згідно з гороскопом, завершується тривалий життєвий цикл, відкриваючи шлях до нових можливостей.

СКОРПІОН — Лицар Кубків

Карта Лицаря кубків обіцяє романтичний день. Можливо, ви зустрінете людину з непереборним шармом, або самі випромінюватимете цей чарівний настрій. Можлива поява любовного визнання чи заохочення у службовій сфері, пов'язаного з особистими симпатіями. З іншого боку, карта свідчить про прояв співчуття.

СТРІЛЕЦЬ — Сімка Кубків

Карта віщує день, наповнений позитивними емоціями. Ви будете захоплені, натхнені та зацікавлені новими ідеями, людьми та проектами. Однак Таро попереджає: сьогодні варто бути обережним і не довіряти нічому — ні чужим словам, ні власним відчуттям, оскільки це може бути ілюзією та обманом.

КОЗОРІГ — Туз Пентаклів

Сьогодні вам буде надано повну підтримку вищих сил, перш за все, в галузі матеріальних питань, таких як фінанси, заробіток, майно та здоров'я. Ваші зусилля у цих сферах будуть винагороджені.

ВОДОЛІЙ — Паж Пентаклів

Водолій, представлений картою Пажу Денаріїв, може розраховувати на нові перспективи у фінансовій та кар'єрній сферах. Можуть надійти цікаві пропозиції, пов'язані з просуванням по службі, або керівництво може вирішити заохотити вас. У будь-якому випадку цей день обіцяє підняти ваш соціальний статус. Таро радить вам розглядати всі пропозиції, оскільки вони заслуговують на довіру і ведуть до успіху.

РИБИ — Туз Кубків

Рибам випав Туз Кубків, який обіцяє безліч позитивних емоцій. Сьогодні вам захочеться любити та бути коханими, можливо, навіть розпочати нові романтичні стосунки. Якщо у вашому особистому житті все налагоджено, джерелом натхнення може стати новий проект, якому ви захочете присвятити свій час. Гороскоп по Таро радить виявити фантазію та творчий підхід, а також використати цей день для відновлення стосунків, які могли похитнутися раніше.

Для тих українців, хто вважає цей прогноз не досить оптимістичним, мольфар Макс Фадєєв пропонує провести вже завтра ритуал, який подарує додаткові фінансові можливості.



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