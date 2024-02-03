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Україна не змогла обрати свого представника на «Євробачення»: в чому причина

22:45 3 лютого 2024
Євробачення – логотип

Головна інтрига фіналу національного відбору на «Євробачення» так і не розкрита. Україна не дізналась ім’я свого представника на міжнародному пісенному конкурсі.

А все через те, що голосування в «Дії» провалилося. Щойно оголосили про старт, застосунок не витримав навантаження, і просто «ліг». Проголосувати вдалося лише приблизно 2000 користувачів. Ведучі в прямому ефірі намагалися тягнути час, як могли, поки розробники намагалися відновити роботу платформи. Але так і не змогли відновити голосування. Результати оцінок журі також вирішили не оголошувати.

Ведучий Тімур Мірошніченко оголосив, що загальні результати оголосять завтра. Щойно Мінцифри полагодить сервери «Дії», голосування глядачів буде запущено. Триватиме воно всю ніч і завтра, 4 лютого до 19:05.

Цьогоріч нацвідбір проходив за темою «культурного ДНК нації». З міркувань безпеки, виступи учасників показали в записі, а от голосування та оголошення результатів відбувалось наживо.

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Ознайомитися з усіма конкурсантами та їхніми піснями можна у нашому матеріалі.

Перед фіналом за оновленими прогнозами букмекерів перше місце посідав дует Jerry Heil та alyona alyona з композицією «Teresa & Maria», друге місце — MÉLOVIN з піснею DREAMER, третє — ANKA з піснею «Палала». .

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В інтерв'ю «ФАКТАМ» незмінний ведучий «Євробачення» Тімур Мірошниченко розкрив залаштунки нацвідбору та назвав свого фаворита.

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